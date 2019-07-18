Взорвали вместе со стеной дома. В Украине с завидной регулярностью взрывают банкоматы

Источник материала: Tut.by

В Украине с завидной регулярностью взрывают банкоматы и похищают денежные средства. Так, в Днепропетровской области банда вместе со своим лидером, которого несколько дней назад выпустили под залог, подорвала банкомат. Ранее в Днепре взорвали банкомат вместе со стеной дома, где располагались магазин и парикмахерская. И это только несколько примеров за последнее время.



Фото со страницы в ФБ первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина

Мужчины ночью проникли в один из супермаркетов, в стену которого был вмонтирован банкомат. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как один из них заложил под банкомат взрывчатку и убежал. Через несколько секунд прогремел взрыв. Тогда еще один мужчина забежал в помещение магазина и забрал деньги, сообщил в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Это далеко не первый случай подрыва банкоматов в Днепропетровской области. Так, в селе Черкасское Новомосковского района в ночь на 25 июня неизвестные злоумышленники подорвали банкомат Приватбанка. По итогам предварительного осмотра предполагается, что вначале в банкомат запустили газ, а потом взорвали.

В ночь на 19 июля в Харькове и Люботине под Харьковом взорвали два банкомата.





Ранее 17 мая в Подгородном Днепропетровской области грабители взорвали банкомат Ощадбанка, расположенный в здании сельского совета, и украли 500 тысяч гривен. Взрыв прогремел около двух ночи. А 13 мая в Днепре на улице Передовой взорвали банкомат вместе со стеной дома, где располагались магазин и парикмахерская.

В Днепре ранее взорвали банкомат Приватбанка.