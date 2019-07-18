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Качественные окна от компании ОКНА ORI
Источник материала: Mlife
Предприятие располагает собственными производственными мощностями, окна изготавливаются с использованием инновационных разработок и запатентованных технологий. Использование при производстве профильных систем известных производителей позволяет предлагать клиентам:
· Разнообразные варианты остекления с использованием надежных, качественных и привлекательных пластиковых, деревянных конструкций, окон для мансард по лучшим ценам.
· Профессиональный подход с возможностью заказа окон по индивидуальным параметрам.
· Оперативный монтаж по ГОСТу.
· Гарантия на все виды работы, профильные системы и оснащение.
Компания выполняет установку современных окна ПВХ в Мозыре (
· Создание в помещении благоприятного микроклимата.
· Надежная защита внутреннего пространства от уличной грязи и внешнего шума.
· Оснащение функциональной фурнитурой и дополнительными комплектующими (энергосберегающий стеклопакет, защита от взлома, детский замок).
· Экономия энергоресурсов – сохранение внутреннего тепла за счет отсутствия промерзания и продувания позволяет экономить на отоплении.
· Длительный срок эксплуатации.
· Простота ухода и обслуживания.
Компания ORI придерживается высоких стандартов работы, предлагая большой выбор современных оконных систем для офиса и дома. Оснащение производства высокотехнологичным оборудованием, использование запатентованных технологий позволяет специалистам компании выполнять заказы различной сложности. Собственные производственные линии и прямое сотрудничество с ведущими производителями профиля и фурнитуры обеспечивает гибкую ценовую политику – каждый клиент компании может заказать качественные окна по доступной цене.
Все изделия сертифицированы, соответствуют стандартам качества и безопасности. Залогом долговечной работы оконных конструкций становится их профессиональная установка, выполняемая специалистами с большим опытом. Компания дает гарантию на окна и все виды работ.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
ОКНА ORI - это качественный монтаж, внимательное отношение к потребностям каждого клиента и своевременное выполнение всех своих гарантийных обязательств. Так же наша компания работает в тесном партнёрстве с двумя компаниями, которые разделяют наши ценности и стандарты высокого качества обслуживания.
Заказывая окна в компании ORI мы рекомендуем использовать и сервисы наших партнёров, таких как:
· натяжные потолки от компании ТЕХО (
· кухни на заказ компании MAXIMALIST.BYВсе три компании (ORI, TEXO, MAXIMALIST) имеют единую бонусную накопительную систему и в перспективе собираются существенно расширить количество предлагаемых услуг, которые позволят нашим клиентом экономить приличные средства без потери качества.
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Производитель оконных систем, компания ОКНА ORI (https://okna-ori.by), осваивает новые регионы и предлагает жителям Мозыря воспользоваться уникальным предложением –...
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