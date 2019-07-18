Качественные окна от компании ОКНА ORI

Источник материала: Mlife

Предприятие располагает собственными производственными мощностями, окна изготавливаются с использованием инновационных разработок и запатентованных технологий. Использование при производстве профильных систем известных производителей позволяет предлагать клиентам:

· Разнообразные варианты остекления с использованием надежных, качественных и привлекательных пластиковых, деревянных конструкций, окон для мансард по лучшим ценам.

· Профессиональный подход с возможностью заказа окон по индивидуальным параметрам.

· Оперативный монтаж по ГОСТу.

· Гарантия на все виды работы, профильные системы и оснащение.

Компания выполняет установку современных окна ПВХ в Мозыре ( https://okna-ori.by/Мозырь/Окна-ПВХ ) премиум класса (из профиля REHAU, KBE, SALAMANDER), а также их бюджетных аналогов (из профиля BRUSBOX, MONTBLANC, DEXEN), предоставляя возможность каждому клиенту самостоятельно выбирать оконные конструкции в соответствии с личными пожеланиями и финансовыми возможностями. Независимо от выбранного типа профиля, каждое окно, установленное компанией ORI, обладает многочисленными преимуществами:

· Создание в помещении благоприятного микроклимата.

· Надежная защита внутреннего пространства от уличной грязи и внешнего шума.

· Оснащение функциональной фурнитурой и дополнительными комплектующими (энергосберегающий стеклопакет, защита от взлома, детский замок).

· Экономия энергоресурсов – сохранение внутреннего тепла за счет отсутствия промерзания и продувания позволяет экономить на отоплении.

· Длительный срок эксплуатации.

· Простота ухода и обслуживания.

Компания ORI придерживается высоких стандартов работы, предлагая большой выбор современных оконных систем для офиса и дома. Оснащение производства высокотехнологичным оборудованием, использование запатентованных технологий позволяет специалистам компании выполнять заказы различной сложности. Собственные производственные линии и прямое сотрудничество с ведущими производителями профиля и фурнитуры обеспечивает гибкую ценовую политику – каждый клиент компании может заказать качественные окна по доступной цене.

Все изделия сертифицированы, соответствуют стандартам качества и безопасности. Залогом долговечной работы оконных конструкций становится их профессиональная установка, выполняемая специалистами с большим опытом. Компания дает гарантию на окна и все виды работ.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

ОКНА ORI - это качественный монтаж, внимательное отношение к потребностям каждого клиента и своевременное выполнение всех своих гарантийных обязательств. Так же наша компания работает в тесном партнёрстве с двумя компаниями, которые разделяют наши ценности и стандарты высокого качества обслуживания.

Заказывая окна в компании ORI мы рекомендуем использовать и сервисы наших партнёров, таких как:

· натяжные потолки от компании ТЕХО ( https://texo.by/mozyr )

· кухни на заказ компании MAXIMALIST.BY

Все три компании (ORI, TEXO, MAXIMALIST) имеют единую бонусную накопительную систему и в перспективе собираются существенно расширить количество предлагаемых услуг, которые позволят нашим клиентом экономить приличные средства без потери качества.