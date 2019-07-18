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Качественные окна от компании ОКНА ORI

19.07.2019 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

      Предприятие располагает собственными производственными мощностями, окна изготавливаются с использованием инновационных разработок и запатентованных технологий. Использование при производстве профильных систем известных производителей позволяет предлагать клиентам:

·         Разнообразные варианты остекления с использованием надежных, качественных и привлекательных пластиковых, деревянных конструкций, окон для мансард по лучшим ценам.

·         Профессиональный подход с возможностью заказа окон по индивидуальным параметрам.

·         Оперативный монтаж по ГОСТу.

·         Гарантия на все виды работы, профильные системы и оснащение.

 



 

      Компания выполняет установку современных окна ПВХ в Мозыре (https://okna-ori.by/Мозырь/Окна-ПВХ) премиум класса (из профиля REHAU, KBE, SALAMANDER), а также их бюджетных аналогов (из профиля BRUSBOX, MONTBLANC, DEXEN), предоставляя возможность каждому клиенту самостоятельно выбирать оконные конструкции в соответствии с личными пожеланиями и финансовыми возможностями. Независимо от выбранного типа профиля, каждое окно, установленное компанией ORI, обладает многочисленными преимуществами:

·         Создание в помещении благоприятного микроклимата.

·         Надежная защита внутреннего пространства от уличной грязи и внешнего шума.

·         Оснащение функциональной фурнитурой и дополнительными комплектующими (энергосберегающий стеклопакет, защита от взлома, детский замок).

·         Экономия энергоресурсов – сохранение внутреннего тепла за счет отсутствия промерзания и продувания позволяет экономить на отоплении.

·         Длительный срок эксплуатации.

·         Простота ухода и обслуживания.

 

      Компания ORI придерживается высоких стандартов работы, предлагая большой выбор современных оконных систем для офиса и дома. Оснащение производства высокотехнологичным оборудованием, использование запатентованных технологий позволяет специалистам компании выполнять заказы различной сложности. Собственные производственные линии и прямое сотрудничество с ведущими производителями профиля и фурнитуры обеспечивает гибкую ценовую политику – каждый клиент компании может заказать качественные окна по доступной цене.

 

      Все изделия сертифицированы, соответствуют стандартам качества и безопасности. Залогом долговечной работы оконных конструкций становится их профессиональная установка, выполняемая специалистами с большим опытом. Компания дает гарантию на окна и все виды работ. 

 



 

ВАЖНО ЗНАТЬ!

 

      ОКНА ORI  - это качественный монтаж, внимательное отношение к потребностям каждого клиента и своевременное выполнение всех своих гарантийных обязательств. Так же наша компания работает в тесном партнёрстве с двумя компаниями, которые разделяют наши ценности и стандарты  высокого качества обслуживания. 

Заказывая окна в компании ORI мы рекомендуем использовать и сервисы наших партнёров, таких как:

·         натяжные потолки от компании ТЕХО (https://texo.by/mozyr)

·         кухни на заказ компании MAXIMALIST.BY

       Все три компании (ORI, TEXO, MAXIMALIST) имеют единую бонусную накопительную систему и в перспективе собираются существенно расширить количество предлагаемых услуг, которые позволят нашим клиентом экономить приличные средства без потери качества.
 
 
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Производитель оконных систем, компания ОКНА ORI (https://okna-ori.by), осваивает новые регионы и предлагает жителям Мозыря воспользоваться уникальным предложением –...
 
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