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СОГЛАСИЕ СУПРУГА ПРИ ОТЧУЖДЕНИИ НЕДВИЖИМОСТИ

19.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В соответствии со статьей 44 Конституции Республики Беларусь государство
гарантирует каждому право собственности и содействует ее приобретению.
Осуществление права собственности не должно противоречить общественной пользе и
безопасности, наносить вред окружающей среде, ущемлять права и защищать законом
интересы других лиц.
Однако, говоря о свободе права собственности, не следует забывать о
многообразии ее форм — общей совместной собственности, одним из видов которой
является общее совместное имущество супругов.
Статья 23 КоБС Республики Беларусь дает следующее определение данного
понятия: «Имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из
супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены средства, является
их общей совместной собственностью.
Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим
имуществом, если иное не предусмотрено Брачным договором».
Следовательно, равенство прав супругов на общее совместное имущество лишает
их прав на единоличное свободное владение, пользование и распоряжение указанным
имуществом.
Наиболее часто вопрос о свободе права собственности возникает при совершении
сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества.
Для совершения указанного вида сделки нотариус истребует у обратившегося
супруга, на имя которого зарегистрировано имущество, согласие второго супруга, так как
в соответствии с п. 2 статьи 256 ГК РБ распоряжение имуществом, находящимся в
совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников.
Нередко получить согласие второго супруга достаточно сложно в связи с его
длительным отсутствием по месту жительства или отсутствием сведений о месте его
нахождения.
При предъявлении нотариусу нотариально удостоверенного заявления от супруга о
согласии на отчуждение, удостоверение сделки по отчуждению недвижимого имущества
представляется возможным.
Нотариус удостоверит сделку по отчуждению недвижимого имущества и в случае
если будет предъявлено решение суда об установлении факта безвестно отсутствующего
супруга.
Однако при заключении договора нотариус должен разъяснить сторонам
последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно
отсутствующим в соответствии со ст. 40 ГК РБ и отмены решения суда о признании
гражданина безвестно отсутствующим, то есть о возможности расторжения заключенной
сделки ввиду требований лица, имеющего право собственности на проданное имущество.
Аналогично решается вопрос нотариусом о заключении сделки при предъявлении
стороной решения суда о признании гражданина умершим, ввиду того, что объявление
гражданина умершим влечет в отношении прав и обязанностей такого гражданина те же
последствия, которые повлекла бы его смерть. Однако в случае явки или обнаружения
места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об
объявлении его умершим. Стороны несут те же риски, что и при признании гражданина
безвестно отсутствующим.
Применение нормы ст. 26 КоБС о личной собственности супругов также вызывает
некоторые вопросы. Имущество, принадлежащее супругам до вступления в брак, а также
получение ими в период брака в дар или в порядке наследования, являются
собственностью каждого из них.
Соответственно при отчуждении указанного имущества согласие второго супруга
не истребуется.
Однако согласно п. 3 ст. 26 КоБС имущество каждого из супругов может быть
признано их общей совместной собственностью, если будет установлено, что в период
брака были произведены вложения, значительно увеличившие стоимость этого
имущества (капитальный ремонт, переоборудование, новые строения если иное не
предусмотрено Брачным договором.
Указанное изменение правового режима имущества и признание его общей
совместной собственностью супругов допускается только по решению суда.

О.И.Осмоловская.

Нотариус

 
 
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В соответствии со статьей 44 Конституции Республики Беларусь государство гарантирует каждому право собственности и содействует ее приобретению. Осуществление...
 
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