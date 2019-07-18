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Смертельный наезд на пешехода в Солигорском районе: возбуждено уголовное дело, водитель задержан.
19.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
8 июля 2019 17:51 13806
Смертельный наезд на пешехода в Солигорском районе: возбуждено уголовное дело, водитель задержан.
Солигорским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП. Ночью 8 июля 2019 года на 1-ом километре автодороги «Радково — Солигорск» на обочине проезжей части обнаружено тело 41-летнего жителя Солигорска с очевидными признаками наезда автотранспортом.
С учетом полученных сведений следственно-оперативной группой незамедлительно организованы и проведены первоначальные следственные действия: осмотр места происшествия, фиксация следовой картины, объектов и иных вещественных доказательств.
По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний житель Солигорска. Сейчас с ним работают следователи.
ИСТОЧНИК: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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8 июля 2019 17:51 13806 Смертельный наезд на пешехода в Солигорском районе:...
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