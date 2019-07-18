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День семьи, любви и верности праздничной программой традиционно отметили в Солигорске.

19.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


8 июля 2019 17:00 4113

День семьи, любви и верности праздничной программой традиционно отметили в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Елена Гуменюк.

Традиционное празднование Дня семьи, любви и верности под открытым небом прошло в Солигорске вечером 7 июля.

День семьи, любви и верности праздничной программой традиционно отметили в Солигорске.

Торжества состоялись по благословению епископа Слуцкого и Солигорского Антония вечером накануне дня памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, святых покровителей брака и семьи. Организовало городской праздник молодежное братство благоверных Петра и Февронии при содействии семейного клуба «Живой родник». И братство, и клуб действуют при кафедральном соборе Рождества Христова.

День семьи, любви и верности праздничной программой традиционно отметили в Солигорске.
День семьи, любви и верности праздничной программой традиционно отметили в Солигорске.
День семьи, любви и верности праздничной программой традиционно отметили в Солигорске.
День семьи, любви и верности праздничной программой традиционно отметили в Солигорске.

С пастырским словом к собравшимся на соборной площади обратился руководитель отдела по делам молодежи Слуцко-Солигорской епархии иерей Павел Сергеев.

В яркой концертной программе приняли участие: архиерейский хор кафедрального собора Рождества Христова, воспитанники соборной воскресной школы, члены молодежного братства, инструментальный ансамбль кафедрального собора, а также артисты шахтерской столицы.

Одновременно на площади работало множество выставок, мастер-классов и развлекательных секций.

День семьи, любви и верности праздничной программой традиционно отметили в Солигорске.
День семьи, любви и верности праздничной программой традиционно отметили в Солигорске.
День семьи, любви и верности праздничной программой традиционно отметили в Солигорске.

Выставку и мастер-классы представили: Центр творчества детей и молодежи Солигорска, культурно-досуговый центр Солигорского района, городская библиотека, братство Петра и Февронии, клуб «Живой родник», приход храма великомученицы Варвары в городе Солигорске, прихожане кафедрального собора Рождества Христова, а также частные лица.

Все желающие смогли приобрести на память о Дне семьи изделия ручной работы: шкатулки, свечи, бижутерию, украшения для волос, игрушки и многое другое.

День семьи, любви и верности праздничной программой традиционно отметили в Солигорске.
День семьи, любви и верности праздничной программой традиционно отметили в Солигорске.
День семьи, любви и верности праздничной программой традиционно отметили в Солигорске.
День семьи, любви и верности праздничной программой традиционно отметили в Солигорске.

Поднять настроение помогли детям и взрослым секции: «Дартс на призы», «Рисование мелками на асфальте», «Моделирование из шаров», «Поднятие гири», «Составление букетов из живых цветов», «Надувные горки», «Батут», «Лазертаг», «Бампербол», «Шоу мыльных пузырей», «Аквагрим», «Чайная зона», «Выставка полезных трав и чаев», «Выставка рисунка», «Выставка домашней выпечки», «Кукольный театр-батлейка», «Катание на машинках-велосипедах», «Катание на пони и ослике», «Ростовые куклы из мультфильмов», «Выставка мотоциклов», «Попкорн и сладкая вата».

День семьи, любви и верности праздничной программой традиционно отметили в Солигорске.
День семьи, любви и верности праздничной программой традиционно отметили в Солигорске.
День семьи, любви и верности праздничной программой традиционно отметили в Солигорске.
День семьи, любви и верности праздничной программой традиционно отметили в Солигорске.
День семьи, любви и верности праздничной программой традиционно отметили в Солигорске.

Организаторы мероприятия постарались учесть запросы и пожелания гостей. Площадок было много, разнопланового характера, для всех возрастов. Как говорят, и для души, и для тела.

День семьи, любви и верности в Солигорске прошел в действительно уютной и дружеской атмосфере.

Источник: сайт Слуцко-Солигорской епархии. Фото — Елены ГУМЕНЮК.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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8 июля 2019 17:00 4113 День семьи, любви и верности праздничной программой...
 
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