«Это маленькое чудо». В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту

Источник материала: Tut.by

На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца. От большинства строящихся в последнее время храмов сооружение будет отличаться лаконичностью и минимализмом. Об этом говорится в пресс-релизе Москомархитектуры, которая вместе с Московской патриархией одобрила проект строительства, сообщает РБК .



Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Храм на Верейской улице спроектировали в архитектурных бюро «Архитекторы А.Р.Е.А.Л.» и Archpoint. Прообразом для этого храма послужила церковь Спаса Преображения в Великом Новгороде, которая была построена в XIV веке и также отличается минимальным количеством декоративных элементов.



Фото: пресс-служба Москомархитектуры

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, при проектировании церкви на Верейской улице «удалось сохранить все традиционные для храмового зодчества элементы, добавив новаторские детали». В основе проекта лежит классическая крестово-купольная система. Одним из нестандартных элементов церкви станет стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь. «Благодаря этому прихожане смогут видеть сквозь стекло пейзаж долины реки Сетунь», — уточнил Кузнецов.



Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Перекрытия храма будут построены из монолитного железобетона, фасад обшит стеклофибробетонными плитами, а кровля и купол — стеклофибробетоном или стеклопластиком. Как уточняется в пресс-релизе, крест на куполе планируется сделать из триплекса с возможностью подсветки.



Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Вместимость храма — 500 молящихся. Внутри предполагается сделать встроенные ниши для икон и выступающие подставки для свечей. Алтарь в церкви будет отделен от основного пространства храма низким одноуровневым иконостасом. Таким образом архитекторы хотят добиться открытости пространства священнослужения. Как уточняется в пресс-релизе, эта планировка была принята в раннем христианстве и почти не применяется в современных православных церквях.



Фото: пресс-служба Москомархитектуры

По словам главного архитектора Москвы, в России настороженно относятся к современным архитектурным решениям при строительстве церквей. «То, что этот проект появился, — маленькое чудо», — приводятся в пресс-релизе слова Кузнецова.