Кэш, золото и брильянты. Чем отличаются все виды Bitcoin

Источник материала: Tut.by

На рынке цифровых денег сейчас существует 2352 монеты, но лишь одна из них занимает 65% всей отрасли — это Bitcoin. Актив, созданный Сатоши Накамото в 2008 году, является самой известной криптовалютой, практически у всех людей именно он ассоциируется с блокчейн-индустрией в целом.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Bitcoin привлекает не только энтузиастов и разработчиков, но и мошенников. Ведь только за счет известного имени можно обеспечить успех своему проекту, особенно в молодой сфере, которая зачастую привлекает людей, желающих заработать на росте курса, но плохо разбирающихся в вопросе. Однако среди разного рода «биткоинов» есть и такие проекты, на которые стоит обратить внимание.

Bitcoiin

Если основное количество форков (ответвлений) просто добавляет какое-то слово к Bitcoin, будь то Silver, Private, Super или Ultimate (да, это все реальные монеты), то некоторые идут по пути фишинговых атак. С первого взгляда можно и не понять, что Bitcoiin — это не опечатка в знакомом слове, а отдельная криптовалюта. Обычно мошенники пользуются таким способом, когда подменяют одну букву в названии веб-сайта, в результате чего заметить отличие бывает крайне сложно.

Показатель того, что разработчики проекта не пытаются двигать прогресс, а зарабатывают, постоянные резкие колебания курса без видимых на то причин и при низких объемах торгов. В феврале криптовалюта попала в топ-80 Coinmarketcap, ее цена достигла 1,26 доллара. Сейчас курс находится на отметке в 0,02 доллара, а проект занимает 714 место все в том же рейтинге при объемах торгов в 4 тысячи долларов. Руководители проекта обещали листинг на 10 крупных биржах одновременно, но этого так и не произошло.

Bitcoin Gold

Криптовалюта Bitcoin Gold появилась в октябре 2017 года, ее создатель — гонконгский предприниматель Джек Ляо. Проект должен был оптимизировать протокол оригинального биткоина, уничтожить монополию «асиков» и увеличить пропускную способность сети.

Главное отличие Bitcoin Gold от оригинального биткоина в том, что форк можно добывать на GPU-видеокартах. Когда Bitmain выпустила ASIC для алгоритма Equihash, на котором работает альткоин, команда пообещала продолжать борьбу и провела хардфорк.

Изначально обеспечение безопасности сети было поставлено одной из основных задач разработчиков. Она не была достигнута, так как меньше чем через год после запуска блокчейн подвергся атаке 51%. В результате хакеру удалось похитить монеты на 18 миллионов долларов. Преступник получил полный контроль над системой и украл средства с различных торговых площадок.

Сейчас Bitcoin Gold находится на 26 месте в списке крупнейших по капитализации криптовалют. Его цена составляет 27 доллара, тогда как на пике в январе прошлого года она достигала 474 доллара.

Bitcoin Diamond

Как и многие другие форки Bitcoin, Diamond появился на свет в 2017 году, когда рынок цифровых денег был на «хайпе». В октябре прошлого года аналитик рейтингового агентства Weiss Rating назвал криптовалюту «ужасной» и посоветовал не вкладывать в нее средства. Специалист подчеркнул, что руководители проекта внесли незначительные изменения в код биткоина, а подали их как большое открытие.

Команда разработчиков анонимная, что также вызвало множество споров в сообществе (зачастую, если создатели проекта не раскрывают свои личности — это повод для беспокойства). Пользователь портала Medium bitcoinblooddiamond даже опубликовал целое расследование, в котором попытался объяснить, почему Bitcoin Diamond — это мошенничество, заявив также, что проект не имеет своего блокчейна и кода, а создан только для того, чтобы обманывать пользователей и обогащаться за счет них.

Тем не менее, сейчас BCD располагается на 45 месте в списке крупнейших по капитализации криптовалют, при цене в 0,815 доллара (общая эмиссия актива 210 миллиона, а не 21 миллиона, как у биткоина). В ноябре 2017 г. стоимость монеты составляла 85 доллара, за счет такого впечатляющего падения теперь ROI монеты почти достиг - 99%.

Bitcoin Cash

В августе 2017 года между китайскими программистами Bitcoin и западными майнерами произошел конфликт. Одни — хотели увеличить блок в сети первой криптовалюты, другие — выступали за смену его содержимого. В итоге все договорились провести софтфорк при помощи ПО segwit, но часть сообщества посчитала это недостаточно эффективным решением проблемы. В результате — цепь разделилась, и появился Bitcoin Cash.

Теперь разработчики пытаются добиться увеличения скорости транзакций за счет повышения размера блока, а ярый сторонник BCash Роджер Вер активно продвигает монету, попутно объясняя, что это и есть настоящий Bitcoin. По мнению Вера, криптовалюта Сатоши Накамото в первую очередь должна быть удобным, доступным и надежным платежным средством, а не аналогом золота.

Bitcoin Cash находится на пятом месте в списке крупнейших по капитализации криптовалют. Сейчас его цена составляет 316 доллара, на пике она превышала 4200 долларов.

Bitcoin SV

Bitcoin Cash постигла та же участь, что и оригинальную криптовалюту. Запланированное обновление обернулось конфликтом, так как разработчики предложили два несовместимых клиента — Bitcoin ABC и Bitcoin SV. В результате появилась криптовалюта Bitcoin SV (Satoshi Vision), которую активно продвигает Крейг Райт, называющий себя настоящим Сатоши Накамото, но не имеющий никаких реальных доказательств, подтверждающих эти слова.

Bitcoin SV занимает девятую строчку в рейтинге Coinmarketcap, а его курс сейчас находится на уровне в 135 доллара. В июне монета установила исторический максимум в 252 доллара.

Будущее

Пока очередные форки Bitcoin разветвляют блокчейн криптовалюты, пытаясь решить его проблемы, в корпорации Microsoft уверены, что все эти проекты бесперспективные. Один из директоров технологического гиганта Алекс Симонс в феврале прошлого года опубликовал исследование, в ходе которого выяснил, что решения второго уровня, такие как Lighting Network, работают куда лучше.

Симонс уверен, что форки слишком централизованы, а в будущем они будут сильно уступать первой криптовалюте как в скорости, так и в стоимости транзакций. Активное внедрение систем второго уровня сделает форки просто бесполезными, что приведет к падению их цены до нуля.

Пока это всего лишь теория и рассуждения, но уже сейчас можно увидеть, насколько Bitcoin доминирует на рынке. Еще ни один альткоин не смог конкурировать с ним, а первую криптовалюту стали все чаще называть инструментом для хеджирования рисков и «цифровым золотом».