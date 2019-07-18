Почему железная дорога – зона повышенной опасности?

Источник материала: Горецкий вестник

Каждый год на железной дороге гибнут десятки людей, в большинстве своем — по собственной невнимательности и легкомыслию. Они переходят железнодорожные пути в неположенном месте, подлезают под автосцепками вагонов стоящих поездов, идут вдоль пути. Зачастую травмированные граждане находятся в состоянии алкогольного опьянения. Гибнут дети, которые играют в опасной близости от железной дороги, люди пенсионного возраста, пользующиеся железнодорожным транспортом в основном для поездок на дачи.

К сожалению, наши граждане по-прежнему не обращают внимания на то, что стальная магистраль — зона повышенной опасности, и здесь следует быть максимально осторожными.

В первом полугодии 2019 года в результате несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта пострадали 48 человек. Из них 28 погибли, 11 получили травмы, 7 совершили суицид, 2 травмированы при попытке самоубийства. В результате несчастных случаев пострадали 4 несовершеннолетних, из них 2 травмированы смертельно.

Практически во всех случаях применялось экстренное торможение. Однако надо учитывать, что поезд, идущий со скоростью 100-120 км/час, за одну секунду преодолевает 30 м, а пешеходу для того, чтобы перейти через железнодорожный путь, требуется не менее 5-6 секунд. Тем более что молодые люди любят слушать музыку и при пересечении путей не снимают наушников. Они даже не слышат гудка поезда, а зрительное внимание сосредоточено на том, как удобнее перейти рельсы.

Взрослым следует обратить особое внимание на разъяснение детям и подросткам правил нахождения на железной дороге и самим строго им следовать. Переходить пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. При нахождении на железнодорожных объектах детей необходимо взять за руку, маленьких держать на руках. Ни в коем случае нельзя перебираться через пути под подвижным составом, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, залезать на их крыши, кататься на подножках. Ходить по путям, тем более в наушниках, запрещено!

Чувство ответственности за собственную жизнь и жизнь близких некоторые граждане ощущают лишь тогда, когда несчастье уже случается, и ничего нельзя изменить. Здесь требуется большее — необходимо переломить психологию, чтобы человек знал: эти сэкономленные минуты повлекут за собой наказание. Статьей 18.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за проход по железнодорожным путям в запрещенных местах в виде предупреждения или наложение штрафа в размере до 2 базовых величин.

Помните, что железная дорога — это зона повышенной опасности, и она не прощает ошибок.

Евгений Куренков, старший инспектор по обеспечению

общественного порядка ООПП Горецкого РОВД