ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Пришли к принципиальным соглашениям». Лукашенко предложил Путину снять спорные вопросы до 8 декабря

19.07.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. «Хотел бы внести предложение, — сказал он на встрече с Путиным. — Думаю, что Владимир Владимирович его поддержит». Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси. Лукашенко также отметил, что Беларусь и Россия договорились по принципиальным вопросам развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

«Пришли к принципиальным соглашениям». Лукашенко предложил Путину снять спорные вопросы до 8 декабря

Фото: пресс-служба Кремля

«В декабре 20 лет нашему союзному договору. Ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших совместных действий. Поэтому я предлагаю снять все вопросы к этой дате. И в рамках Высшего госсовета, или как мы договоримся, все это утвердить. И программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы», — сказал Лукашенко.

Владимир Путин отметил необходимость продолжить дискуссии, начатые еще накануне на неформальной встрече, а также обсудить вопросы межрегионального сотрудничества. «Все это очень важно, интересно, перспективно и полезно. У нас работает правительственная комиссия, которая, надеюсь, сегодня нам доложит о результатах работы по дальнейшему развитию Союзного государства. В этом году у нас юбилей в декабре. Поэтому мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках союзного договора, что не сделано, по каким причинам. И выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития интеграции», — сказал Путин.

Он особо подчеркнул, что Беларусь, безусловно, является самым близким стратегическим партнером и союзником России. «Мы работаем по всем направлениям. И в сфере безопасности, и военного дела, в оборонке, в экономике. У нас растет товарооборот, что не может не радовать. Россия является крупнейшим инвестором в экономику Беларуси», — добавил Владимир Путин.

«Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше», — сказал президент России.

Александр Лукашенко в ответ отметил совпадение взглядов с российским лидером. Он добавил: «Мы порой затягиваем решение каких-то вопросов (по объективным и субъективным причинам) и пришли к такому моменту, когда надо уже не просто говорить, а принимать решение. От нас этого уже ждут не только журналисты, специалисты, но и обычные люди. Это правда. Поэтому момент характеризуется тем, что надо принимать решение».

«Что касается нас с Владимиром Владимировичем, президенты свой путь прошли. Мы не единожды встречались — и в Сочи, и в Москве, и в других местах. И нас даже подкритиковывали за то, что мы часто встречаемся и якобы не решаем. Мы все решили — то, что намечали», — заявил Александр Лукашенко.

«Мы определили даже конкретные действия. Как сказал Владимир Владимирович, создали совместную группу на уровне правительств. Сейчас работают правительства. То есть президенты выполнили свою миссию, сыграли свою роль, определили все, что от нас требуется», — подчеркнул он.

«Мы имеем сегодня программу. Это более-менее стратегический документ. И мы сегодня имеем большой объем, можно сказать по-народному, кучу текущих проблем. Группа и правительства эти проблемы видят. И программу выработали, которая, по правительственным оценкам, на 80−90% согласована», — добавил Александр Лукашенко.

«Я не хочу, чтобы потом кто-то из журналистов или специалистов нас критиковал, что белорусы, Лукашенко опять требуют решения конкретных вопросов. Конкретные вопросы лежат на поверхности. Если их не решить, говорить о стратегии просто будет смешно. Поэтому я поддерживаю предложение наших правительств о том, что мы должны одновременно решить все проблемы до 20-летия нашего союзного договора — до 8 декабря. Времени предостаточно», — резюмировал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия договорились по принципиальным вопросам развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства, пишет ТАСС.

«Мы сегодня напряженно работали над этими вопросами [интеграции] и пришли к принципиальным соглашениям, о которых мы расскажем конкретно чуть позже», — сказал Лукашенко.

Он также поблагодарил Владимира Путина за поездку по святым местам накануне во время неформального общения. «Это не просто была какая-то ознакомительная экскурсия. Наши истоки там. Наши корни там — нашей веры, крепких, настоящих людей. Не думаю, что президент России кого-то вот так водил за руку и показывал, зная дотошно эти все места. Я очень ценю, что вы вчера меня там провели и показали все это. Мысль у меня была о том, как нам — белорусам — продолжить этот путь на Валааме и в других наших монастырях. Тем более белорусов мы там много встречали», — сказал Александр Лукашенко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему железная дорога – зона повышенной опасности?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика