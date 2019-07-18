«Пришли к принципиальным соглашениям». Лукашенко предложил Путину снять спорные вопросы до 8 декабря

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. «Хотел бы внести предложение, — сказал он на встрече с Путиным. — Думаю, что Владимир Владимирович его поддержит». Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси. Лукашенко также отметил, что Беларусь и Россия договорились по принципиальным вопросам развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства.





Фото: пресс-служба Кремля

«В декабре 20 лет нашему союзному договору. Ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших совместных действий. Поэтому я предлагаю снять все вопросы к этой дате. И в рамках Высшего госсовета, или как мы договоримся, все это утвердить. И программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы», — сказал Лукашенко.

Владимир Путин отметил необходимость продолжить дискуссии, начатые еще накануне на неформальной встрече, а также обсудить вопросы межрегионального сотрудничества. «Все это очень важно, интересно, перспективно и полезно. У нас работает правительственная комиссия, которая, надеюсь, сегодня нам доложит о результатах работы по дальнейшему развитию Союзного государства. В этом году у нас юбилей в декабре. Поэтому мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках союзного договора, что не сделано, по каким причинам. И выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития интеграции», — сказал Путин.

Он особо подчеркнул, что Беларусь, безусловно, является самым близким стратегическим партнером и союзником России. «Мы работаем по всем направлениям. И в сфере безопасности, и военного дела, в оборонке, в экономике. У нас растет товарооборот, что не может не радовать. Россия является крупнейшим инвестором в экономику Беларуси», — добавил Владимир Путин.

«Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше», — сказал президент России.

Александр Лукашенко в ответ отметил совпадение взглядов с российским лидером. Он добавил: «Мы порой затягиваем решение каких-то вопросов (по объективным и субъективным причинам) и пришли к такому моменту, когда надо уже не просто говорить, а принимать решение. От нас этого уже ждут не только журналисты, специалисты, но и обычные люди. Это правда. Поэтому момент характеризуется тем, что надо принимать решение».

«Что касается нас с Владимиром Владимировичем, президенты свой путь прошли. Мы не единожды встречались — и в Сочи, и в Москве, и в других местах. И нас даже подкритиковывали за то, что мы часто встречаемся и якобы не решаем. Мы все решили — то, что намечали», — заявил Александр Лукашенко.

«Мы определили даже конкретные действия. Как сказал Владимир Владимирович, создали совместную группу на уровне правительств. Сейчас работают правительства . То есть президенты выполнили свою миссию, сыграли свою роль, определили все, что от нас требуется», — подчеркнул он.

«Мы имеем сегодня программу. Это более-менее стратегический документ. И мы сегодня имеем большой объем, можно сказать по-народному, кучу текущих проблем. Группа и правительства эти проблемы видят. И программу выработали, которая, по правительственным оценкам, на 80−90% согласована», — добавил Александр Лукашенко.

«Я не хочу, чтобы потом кто-то из журналистов или специалистов нас критиковал, что белорусы, Лукашенко опять требуют решения конкретных вопросов. Конкретные вопросы лежат на поверхности. Если их не решить, говорить о стратегии просто будет смешно. Поэтому я поддерживаю предложение наших правительств о том, что мы должны одновременно решить все проблемы до 20-летия нашего союзного договора — до 8 декабря. Времени предостаточно», — резюмировал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия договорились по принципиальным вопросам развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства, пишет ТАСС .

«Мы сегодня напряженно работали над этими вопросами [интеграции] и пришли к принципиальным соглашениям, о которых мы расскажем конкретно чуть позже», — сказал Лукашенко.

Он также поблагодарил Владимира Путина за поездку по святым местам накануне во время неформального общения. «Это не просто была какая-то ознакомительная экскурсия. Наши истоки там. Наши корни там — нашей веры, крепких, настоящих людей. Не думаю, что президент России кого-то вот так водил за руку и показывал, зная дотошно эти все места. Я очень ценю, что вы вчера меня там провели и показали все это. Мысль у меня была о том, как нам — белорусам — продолжить этот путь на Валааме и в других наших монастырях. Тем более белорусов мы там много встречали», — сказал Александр Лукашенко.