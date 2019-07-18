ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд обязал предприятие вернуть здание школы в Барановичском районе прежнему владельцу

19.07.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Проданное с аукциона здание школы в Барановичском районе по иску прокуратуры возвращено отделу по образованию райисполкома, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Суд обязал предприятие вернуть здание школы в Барановичском районе прежнему владельцу

Здание средней школы вместе с инженерными коммуникациями в деревне Савичи было продано частному предприятию в 2015 году. Новый собственник обязался не позднее трех лет с момента приобретения вовлечь недвижимое имущество в предпринимательскую деятельность. На практике субъект хозяйствования не выполнил условия аукциона и не использовал недвижимость по назначению. В результате здание частично разрушилось, территория приобрела заброшенный вид. Свободный доступ посторонних на небезопасный объект ограничен не был.

Прокуратура в интересах отдела по образованию райисполкома обратилась в экономический суд Брестской области с исковым заявлением о расторжении договора купли-продажи недвижимого имущества и взыскании с частного предприятия предусмотренных договором штрафных санкций в размере более Br840 тыс. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Строение возвращено отделу по образованию, который уже приступил к наведению порядка на территории школы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Проданное с аукциона здание школы в Барановичском районе по иску прокуратуры возвращено отделу по образованию райисполкома, сообщили БЕЛТА в службе информации...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему железная дорога – зона повышенной опасности?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика