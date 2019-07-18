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В Бресте родственники подарили жениху и невесте фальшивые 100 долларов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте родственники подарили молодожёнам фальшивые сто долларов.
Как
Брестчанин рассказал, что купюру получил от родственников на свадьбе. Кто именно подарил – не помнит. По словам мужчины, он и не догадывался, что банкнота может быть поддельной.
Проведённая экспертиза показала, что купюра была изготовлена способом офсетной печати, защитная нить и водяной знак – имитированы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг».
В прошлом году в Барановичах женщина предъявила к обмену 5 долларов с приклеенным нулём.
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Новости Беларуси. В Бресте родственники подарили молодожёнам фальшивые сто долларов. Как сообщает ГКСЭ по Брестской области, 39-летний мужчина обратился в...
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