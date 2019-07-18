Лига Европы. Слигорский «Шахтёр» обыграл мальтийский «Хибернианс»

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Новости Беларуси. Первые потери в еврокубках. Минское «Динамо» завершает своё выступление уже в первом отборочном раунде Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Гуренко о проигрыше «Лиепае»: «Первый тайм был просто ужасен»

Покидает турнир футбольный клуб «Витебск» после неудачи на чужом поле, «северяне» сыграли вничью с финским «Куопио». А вот солигорский «Шахтёр» идёт дальше. «Горняки» в ответном поединке обыграли мальтийский «Хибернианс».



