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Лига Европы. Слигорский «Шахтёр» обыграл мальтийский «Хибернианс»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первые потери в еврокубках. Минское «Динамо» завершает своё выступление уже в первом отборочном раунде Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Покидает турнир футбольный клуб «Витебск» после неудачи на чужом поле, «северяне» сыграли вничью с финским «Куопио». А вот солигорский «Шахтёр» идёт дальше. «Горняки» в ответном поединке обыграли мальтийский «Хибернианс».
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Новости Беларуси. Первые потери в еврокубках. Минское «Динамо» завершает своё выступление уже в первом отборочном раунде Лиги Европы, сообщили в программе...
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