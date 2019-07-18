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В Орше 65-летний мужчина из мести разбил стекло автобуса

19.07.2019 11:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Орше пожилой мужчина отказался оплачивать проезд в автобусе, а когда его попросили выйти – разбил камнем стекло транспортного средства.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, конфликт произошёл на конечной остановке маршрута между экипажем рейсового автобуса и пассажиром. В итоге гражданин вышел из ТС, но захотел отомстить.

На улице мужчина поднял булыжник и бросил его в автобус. Камнем было повреждено боковое стекло, которое стоит 200 рублей. После своих действий гражданин сбежал, но вскоре был задержан правоохранителями.

В Орше 65-летний мужчина из мести разбил стекло автобуса
Фото: УВД Витебского облисполкома

Выяснилось, что подозреваемым является ранее неоднократно судимый 65-летний житель райцентра.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Примерно неделю назад ещё один случай хулиганства произошёл в Гродно.

Из окна своей квартиры мужчина бросил в детей два ножа – подробнее здесь.

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Орше пожилой мужчина отказался оплачивать проезд в автобусе, а когда его попросили выйти – разбил камнем стекло транспортного средства. Как...
 
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