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В Орше 65-летний мужчина из мести разбил стекло автобуса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Орше пожилой мужчина отказался оплачивать проезд в автобусе, а когда его попросили выйти – разбил камнем стекло транспортного средства.
Как
На улице мужчина поднял булыжник и бросил его в автобус. Камнем было повреждено боковое стекло, которое стоит 200 рублей. После своих действий гражданин сбежал, но вскоре был задержан правоохранителями.
Выяснилось, что подозреваемым является ранее неоднократно судимый 65-летний житель райцентра.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Примерно неделю назад ещё один случай хулиганства произошёл в Гродно.
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Новости Беларуси. В Орше пожилой мужчина отказался оплачивать проезд в автобусе, а когда его попросили выйти – разбил камнем стекло транспортного средства. Как...
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