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Под Слуцком «жигули» врезались в дерево: водитель убежал, оставив зажатого в машине пассажира

19.07.2019 12:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель сбежал с места ДТП, оставив травмированного пассажира в лесу под Слуцком. Об этом сообщает kurjer.info.


Авария произошла 18 июля, около 19.20, на границе Слуцкого и Копыльского районов. По предварительной информации, водитель «жигулей» не справился с управлением и врезался в дерево. После происшествия он сбежал в лес, оставив раненого пассажира, которому элементами кузова автомобиля зажало ноги.


Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.

 
 
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