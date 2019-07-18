Под Слуцком «жигули» врезались в дерево: водитель убежал, оставив зажатого в машине пассажира

Источник материала: Tut.by

Водитель сбежал с места ДТП, оставив травмированного пассажира в лесу под Слуцком. Об этом сообщает kurjer.info.





Авария произошла 18 июля, около 19.20, на границе Слуцкого и Копыльского районов. По предварительной информации, водитель «жигулей» не справился с управлением и врезался в дерево. После происшествия он сбежал в лес, оставив раненого пассажира, которому элементами кузова автомобиля зажало ноги.





Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.