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Под Слуцком «жигули» врезались в дерево: водитель убежал, оставив зажатого в машине пассажира
Источник материала: Tut.by
Водитель сбежал с места ДТП, оставив травмированного пассажира в лесу под Слуцком. Об этом
Авария произошла 18 июля, около 19.20, на границе Слуцкого и Копыльского районов. По предварительной информации, водитель «жигулей» не справился с управлением и врезался в дерево. После происшествия он сбежал в лес, оставив раненого пассажира, которому элементами кузова автомобиля зажало ноги.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.
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Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.
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