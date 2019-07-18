В Гродно молодожены получили в подарок на свадьбу фальшивые доллары

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, 39-летний мужчина пришел в отделение банка в Бресте. Он хотел обменять купюру достоинством $100. Во время проверки банкноты сотрудником банка выяснилось, что она поддельная.

В ходе разбирательства мужчина пояснил правоохранителям, что получил деньги в качестве подарка от родственников на свадьбу, которая состоялась в Гродно. Кто именно подарил купюру, он не знает и даже не догадывался, что она поддельная.

Как пояснила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна КОТОК, с целью установления подлинности купюры была назначена экспертиза. Она подтвердила, что банкнота фальшивая. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.221 УК Республики Беларусь («Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).