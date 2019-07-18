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В Гродно молодожены получили в подарок на свадьбу фальшивые доллары

19.07.2019 12:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гродно молодожены получили в подарок на свадьбу фальшивые доллары
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Как стало известно, 39-летний мужчина пришел в отделение банка в Бресте. Он хотел обменять купюру достоинством $100. Во время проверки банкноты сотрудником банка выяснилось, что она поддельная.

В Гродно молодожены получили в подарок на свадьбу фальшивые доллары Какие поддельные купюры чаще всего находят в Беларуси?

В ходе разбирательства мужчина пояснил правоохранителям, что получил деньги в качестве подарка от родственников на свадьбу, которая состоялась в Гродно. Кто именно подарил купюру, он не знает и даже не догадывался, что она поддельная.

Как пояснила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна КОТОК, с целью установления подлинности купюры была назначена экспертиза. Она подтвердила, что банкнота фальшивая. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.221 УК Республики Беларусь («Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

В Гродно молодожены получили в подарок на свадьбу фальшивые доллары
Фото: Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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