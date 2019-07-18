Сенаторы приходят к людям

Источник материала: Ивьевский край



Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва по Гродненской области Романия Романовна Скоморошко - человек в нашем районе достаточно известный. Известный не по информации из СМИ, а потому, что является частым гостем трудовых коллективов и местной власти района, встречается с людьми и, конечно же, запоминается своей компетентностью в тех вопросах, которые обсуждаются во время подобных встреч, а также своей коммуникабельностью и большим желанием услышать, помочь.

В этот раз сенатор встретилась с коллективом центральной районной больницы, чтобы информировать своих коллег об изменениях в Трудовом кодексе (Р. Скоморошко - врач по образованию, имеет опыт работы в системе здравоохранения. Ныне, кроме работы в Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству, Романия Романовна является заместителем Генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста).

Законопроект направлен на решение ряда ключевых вопросов в сфере трудовых отношений, в том числе с учетом правоприменительной практики.

Первое чтение законопроекта об изменениях в закон, регулирующий трудовые отношения в Республике Беларусь, состоялось год назад. Недавно в Палате представителей состоялось повторное обсуждение данного документа, и депутаты приняли законопроект во втором чтении. Документ определит новые подходы к труду, взаимоотношения нанимателей и работников, закрепит новые социальные гарантии работникам.

Сенатор остановилась на некоторых изменениях и нововведениях, отметив, прежде всего, что подобные встречи - это часть работы, проводимой сенаторами во имя того, чтобы проектируемый и разработанный закон был корректным. Они встречаются и обсуждают его принятие с компетентными лицами, а второй этап - выезды и работа в регионах. Ведь любой закон пишется для людей. Значит, надо услышать голос народа, принять его мнение по оценке принимаемого законодательства.

Романия Романовна подчеркнула, что, прежде всего, при принятии законодательства оцениваются его последствия для экономики, социальной сферы, для граждан и государства в целом. Такой подход позволяет делать законы долгосрочными и согласованными с другими нормативно-правовыми актами.

Самые частые вопросы, отметила сенатор Р. Скоморошко, которые получает она во время встреч и прямых линий, касаются жизнеобеспечения, работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, здоровья, обеспечения жильем, трудоустройства.

Именно поэтому, когда корректируется Трудовой кодекс, сенаторы участвуют в разъяснениях по изменению его.

В частности, на встрече с трудовым коллективом Ивьевской центральной районной больницы Романия Романовна рассказала, что в измененном Трудовом кодексе предусмотрено регулирование порядка временного перевода работника, с его согласия, на другую работу, в том числе - к другому нанимателю. Определены случаи, дающие основания для заключения срочных трудовых договоров, а также категории работников, с которыми они заключаются.

Увеличено до одной среднемесячной заработной платы выходное пособие (было не менее двухнедельного среднего заработка) - при увольнении работника по причине установления неполного рабочего времени (менее половины нормальной продолжительности рабочего времени - до 20 часов в неделю).

Предусмотрена возможность работать по совместительству полный рабочий день или смену - в период трудового отпуска.

Новацией законопроекта, безусловно, является включение в Трудовой кодекс новой главы, которая регулирует отношения работника и нанимателя при выполнении дистанционной работы. И это, подчеркивает сенатор, очень актуально. Развитие информационных технологий требует законодательного закрепления применения данной формы трудовых отношений. Дистанционная форма работы удобна для обеих сторон - и нанимателя, и работника: нанимателю не нужно оборудовать для работника рабочее место, а работник может выполнять поручаемую ему работу в любом месте, где будет удобно ему.

Важным новшеством обновленного Трудового кодекса будет закрепление дополнительных социально-трудовых гарантий. К примеру, обязанность нанимателя предоставить отпуск без сохранения заработной платы (до14 календарных дней) по желанию работника - отцам при рождении в семье ребенка. Снят запрет на направление в служебную командировку женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

Обновленный законопроект предполагает гарантию занятости для добросовестных работников.

При доработке законопроекта ко второму чтению откорректированы нормы, регулирующие вопросы продления (заключения) контрактов. С целью обеспечения трудовых гарантий работников, законопроект предусматривает, что продление контракта в пределах пятилетнего срока его действия с работником, не допускающим нарушений исполнительской и трудовой дисциплины, будет осуществляться до истечения максимального срока его действия, а новый контракт с таким работником будет заключаться на срок не менее трех лет. На меньшие сроки будут продлеваться и заключаться новые контракты только с письменного согласия работника. К примеру, с работником заключили контракт на два года. Если за это время нареканий к нему не было, следующий контракт должны будут заключить на три года, чтобы в итоге в общей сумме получилось пять лет. А после этого с работником должны будут заключить либо контракт минимум на три года, либо бессрочный трудовой договор.





Неизменной останется норма, согласно которой работника должны предупредить об изменении существенных условий труда - за 30 дней. Изначально предполагалось, что этот срок сократят до 7 дней. 7-дневный срок - явно недостаточный период для того, чтобы человек мог оспорить решение нанимателя, если он не согласен с изменениями условий труда либо найти новую работу (минимальный срок для рассмотрения трудового спора комиссий по трудовым спорам установлен продолжительностью десять дней).

Принципиально важной мерой социальной защиты граждан Республики Беларусь, отметила Романия Романовна, является включение в законопроект нормы об ограничении материальной ответственности работников. По действующему законодательству взыскать штраф, наложенный на организацию, могут с тех работников, которые работают по контракту - и такие штрафы нередко выплачивались за счет работников. По новой версии закона сделать так будет уже нельзя, причем неважно, контракт заключен с работником или трудовой договор.

Материальная ответственность работников, работающих по контракту, наступает в тех же случаях и при тех же условиях, что и у работников, с которыми заключены трудовые договоры - только за умышленное причинение имущественного вреда.

Во время беседы с корреспондентом районной газеты сенатор сказала:

- Всегда в Ивье приезжаю с особым чувством. Здесь веками живут толерантность и веротерпимость, здесь людей не делят по национальностям и вероисповеданию. Здесь тебя воспринимают и оценивают по твоим делам, а не по национальной принадлежности. Ведь когда мы сдаем кровь, никого не интересует, к какой расе принадлежит донор. В то время главное - спасти жизнь больному. Поэтому можно сказать, что все мы (в Ивье это поняли шесть столетий назад) одной крови - человеческой. И это очень актуально в каждом государстве.

В. ГУЛИДОВА.

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