Опрос показал, как россияне относятся к Лукашенко

Согласно данным ФОМ, на которые ссылается51% россиян заявили, что хорошо относятся к белорусскому лидеру, 37% - безразлично, 5% - плохо, еще 5% затруднились ответить. При этом 3% опрошенных заявили социологам, что не знают, кто такой Лукашенко.