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Опрос показал, как россияне относятся к Лукашенко

19.07.2019 12:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чуть более половины россиян заявили, что в целом хорошо относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко, о плохом отношении сказали лишь 5% респондентов, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

Согласно данным ФОМ, на которые ссылается РИА Новости, 51% россиян заявили, что хорошо относятся к белорусскому лидеру, 37% - безразлично, 5% - плохо, еще 5% затруднились ответить. При этом 3% опрошенных заявили социологам, что не знают, кто такой Лукашенко.

Опрос "ФОМнибус" проводился 13–14 июля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
 
 
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Чуть более половины россиян заявили, что в целом хорошо относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко, о плохом отношении сказали лишь 5% респондентов,...
 
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