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Опрос показал, как россияне относятся к Лукашенко
Источник материала: Партизан
Чуть более половины россиян заявили, что в целом хорошо относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко, о плохом отношении сказали лишь 5% респондентов, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно данным ФОМ, на которые ссылается
Опрос "ФОМнибус" проводился 13–14 июля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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Чуть более половины россиян заявили, что в целом хорошо относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко, о плохом отношении сказали лишь 5% респондентов,...
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