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Российский хоккеист о Путине: Он уже не понимает, где - хорошо, где - плохо

19.07.2019 12:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил в интервью Sports.ru, что президенту РФ Владимиру Путину уже «психологически сложно» трезво оценивать ситуацию в стране.

«Думаю, он уже не понимает, где — хорошо, где — плохо. Мне кажется, ему уже психологически не так просто трезво оценивать ситуацию, потому что есть много людей, которые подводят его к решениям», — сказал спортсмен. 

По словам Панарина, сам он говорит так «не из-за личных выгодных моментов», а потому что выступает за благополучие россиян. Хоккеист отметил, что граждане страны «должны вместе развиваться и делать правильные вещи». 

Помимо политики Панарин рассказал в интервью Sports.ru о своей работе в США, разнице между КХЛ и НХЛ, заработке и личной жизни, а также о том, где любит отдыхать и как проводит досуг. 


1 июля Артемий Панарин перешел в нью-йоркский клуб «Рейнджерс» на следующие семь лет. По данным РБК, за каждый сезон он заработает 11,6 миллиона долларов, таким образом на данный момент Панарин — самый высокооплачиваемый спортсмен России. 


Кстати, Панарин - исключение, многие известные российские хоккеисты напротив поддерживают Путина. В 2017 году нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лицом движения Putin team. Инициативу поддержали коллеги спортсмена Евгений Малкин и Илья Ковальчук, а также Кремль. 

По информации источников газеты «Ведомости», Putin team должно было объединить знаменитостей и стать частью избирательной кампании Путина на президентских выборах 2018 года. 
 
 
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Российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил в интервью Sports.ru, что президенту РФ Владимиру...
 
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