Российский хоккеист о Путине: Он уже не понимает, где - хорошо, где - плохо

«Думаю, он уже не понимает, где — хорошо, где — плохо. Мне кажется, ему уже психологически не так просто трезво оценивать ситуацию, потому что есть много людей, которые подводят его к решениям», — сказал спортсмен.





По словам Панарина, сам он говорит так «не из-за личных выгодных моментов», а потому что выступает за благополучие россиян. Хоккеист отметил, что граждане страны «должны вместе развиваться и делать правильные вещи».





Помимо политики Панарин рассказал в интервью Sports.ru о своей работе в США, разнице между КХЛ и НХЛ, заработке и личной жизни, а также о том, где любит отдыхать и как проводит досуг.









1 июля Артемий Панарин перешел в нью-йоркский клуб «Рейнджерс» на следующие семь лет. По данным РБК, за каждый сезон он заработает 11,6 миллиона долларов, таким образом на данный момент Панарин — самый высокооплачиваемый спортсмен России.









Кстати, Панарин - исключение, многие известные российские хоккеисты напротив поддерживают Путина. В 2017 году нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лицом движения Putin team. Инициативу поддержали коллеги спортсмена Евгений Малкин и Илья Ковальчук, а также Кремль.





По информации источников газеты «Ведомости», Putin team должно было объединить знаменитостей и стать частью избирательной кампании Путина на президентских выборах 2018 года.