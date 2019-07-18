Microsoft за год увеличила чистую прибыль более чем вдвое

По итогам фингода, завершившегося 30 июня, чистая прибыль Microsoft подскочила до $39,24 млрд с $16,57 млрд годом ранее. Выручка увеличилась до $125,8 млрд с $110,4 млрд.





«Прошлый финансовый год был рекордным для Microsoft, что стало результатом тесных партнерских отношений с лидирующими компаниями во всех отраслях», — заявил гендиректор компании Сатья Надела.





По словам финдиректора Microsoft Эми Худ, операционная прибыль и выручка компании увеличатся более чем на 10% в текущем фингоду.





Квартальная выручка подразделения Intelligent Cloud («умное облако»), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, выросла в апреле-июне на 19%, до $11,39 млрд с $9,6 млрд за аналогичный период годом ранее. В том числе продажи сервиса Azure взлетели на 64% (Microsoft не раскрывает их величину в долларовом выражении), а продажи серверных продуктов и облачных услуг повысились на 22%.









Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, выпускает пакет приложений Office, повысило выручку на 14% - до $11,05 млрд. Продажи продуктов Office и облачных сервисов для корпоративных клиентов увеличились на 14%, для потребителей — на 6%. Выручка профессиональной соцсети LinkedIn в минувшем квартале повысилась на 25%.





Бизнес More Personal Computing, включающий Windows, игровые консоли Xbox и устройства Surface, увеличил выручку на 4%, до $11,3 млрд. Выручка от продажи операционных систем Windows поднялась на 7%, устройств Surface — на 14%, а доходы от рекламы в поисковой системе выросли на 10%.





Единственным показателем, который ухудшился за последний квартал, стала выручка игрового сегмента, сократившаяся на 10%. Продажи приставок Xbox упали на 48%, игр для приставки — на 3%.





Ранее сообщалось, что цена акций Microsoft побила исторический максимум.