ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Конгресс США внесен законопроект о новых санкциях против России

19.07.2019 12:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Группа конгрессменов внесла в Палату представителей Конгресса США законопроект, предполагающий санкции против 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ.

Поводом для введения ограничений назван инцидент в Керченском проливе, где в ноябре 2018 года российские пограничники задержали три украинских судна с 24 членами экипажей. Моряков обвинили в незаконном пересечении госграницы РФ, они арестованы.

Законопроект о санкциях получил название SAILORS Act (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act). Его подготовили четыре сенатора: Марси Каптур и Майк Куигли (оба — от Демократической партии), Энди Харрис и Брайан Фицпатрик (от Республиканской партии). 


Ограничения затронут не только сотрудников ФСБ, но и их ближайшее окружение. Санкции предлагается задействовать до тех пор, пока Россия не освободит незаконно захваченных украинских моряков и корабли.

В совместном заявлении сенаторов говорится, что их инициатива «подает мощный сигнал украинским морякам и их семьям о том, что американский народ не забыл их героическую борьбу за защиту демократического пути и суверенитета своей нации». 

Авторы проекта закона призывают международное сообщество «не оставаться в стороне, пока Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире».

«Конгресс США продолжает решительно осуждать опасное нападение России на военно-морской флот Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков. Это событие стало последним в череде злонамеренных шагов, предпринятых Россией для подрыва демократического прогресса Украины и международного порядка, основанного на правилах»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте Марси Каптур.


Напомним, в мае 2019-го Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить моряков. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с просьбой отпустить задержанных.

Тем временем в России в июле морякам предъявили окончательные обвинения. Суд продлил срок их ареста на три месяца. В российском МИД говорили, что Москва и Киев обсуждают вопрос обмена украинских моряков.
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа конгрессменов внесла в Палату представителей Конгресса США законопроект, предполагающий санкции против 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Оренбуржье и Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве в экономической и гуманитарной сферах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика