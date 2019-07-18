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В Конгресс США внесен законопроект о новых санкциях против России
Источник материала: Партизан
Группа конгрессменов внесла в Палату представителей Конгресса США законопроект, предполагающий санкции против 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ.
Поводом для введения ограничений назван инцидент в Керченском проливе, где в ноябре 2018 года российские пограничники задержали три украинских судна с 24 членами экипажей. Моряков обвинили в незаконном пересечении госграницы РФ, они арестованы.
Законопроект о санкциях получил название SAILORS Act (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act). Его подготовили четыре сенатора: Марси Каптур и Майк Куигли (оба — от Демократической партии), Энди Харрис и Брайан Фицпатрик (от Республиканской партии).
Ограничения затронут не только сотрудников ФСБ, но и их ближайшее окружение. Санкции предлагается задействовать до тех пор, пока Россия не освободит незаконно захваченных украинских моряков и корабли.
В совместном заявлении сенаторов говорится, что их инициатива «подает мощный сигнал украинским морякам и их семьям о том, что американский народ не забыл их героическую борьбу за защиту демократического пути и суверенитета своей нации».
Авторы проекта закона призывают международное сообщество «не оставаться в стороне, пока Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире».
«Конгресс США продолжает решительно осуждать опасное нападение России на военно-морской флот Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков. Это событие стало последним в череде злонамеренных шагов, предпринятых Россией для подрыва демократического прогресса Украины и международного порядка, основанного на правилах»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте Марси Каптур.
Напомним, в мае 2019-го Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить моряков. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с просьбой отпустить задержанных.
Тем временем в России в июле морякам предъявили окончательные обвинения. Суд продлил срок их ареста на три месяца. В российском МИД говорили, что Москва и Киев обсуждают вопрос обмена украинских моряков.
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Группа конгрессменов внесла в Палату представителей Конгресса США законопроект, предполагающий санкции против 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ.
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