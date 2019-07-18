В Конгресс США внесен законопроект о новых санкциях против России

Поводом для введения ограничений назван инцидент в Керченском проливе, где в ноябре 2018 года российские пограничники задержали три украинских судна с 24 членами экипажей. Моряков обвинили в незаконном пересечении госграницы РФ, они арестованы.





Законопроект о санкциях получил название SAILORS Act (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act). Его подготовили четыре сенатора: Марси Каптур и Майк Куигли (оба — от Демократической партии), Энди Харрис и Брайан Фицпатрик (от Республиканской партии).









Ограничения затронут не только сотрудников ФСБ, но и их ближайшее окружение. Санкции предлагается задействовать до тех пор, пока Россия не освободит незаконно захваченных украинских моряков и корабли.





В совместном заявлении сенаторов говорится, что их инициатива «подает мощный сигнал украинским морякам и их семьям о том, что американский народ не забыл их героическую борьбу за защиту демократического пути и суверенитета своей нации».





Авторы проекта закона призывают международное сообщество «не оставаться в стороне, пока Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире».





«Конгресс США продолжает решительно осуждать опасное нападение России на военно-морской флот Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков. Это событие стало последним в череде злонамеренных шагов, предпринятых Россией для подрыва демократического прогресса Украины и международного порядка, основанного на правилах»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте Марси Каптур.









Напомним, в мае 2019-го Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить моряков. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с просьбой отпустить задержанных.





Тем временем в России в июле морякам предъявили окончательные обвинения. Суд продлил срок их ареста на три месяца. В российском МИД говорили, что Москва и Киев обсуждают вопрос обмена украинских моряков.