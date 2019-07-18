МВД и ФСБ России ведут охоту за главным «воровским общаком»

Криминальный мир озаботился судьбой своего главного «общака». Все его прежние хранители, включая Олега Шишканова (Шишкан), последовательно оказались за решеткой.





Арест Олега Шишканова вызвал настоящий переполох в мафиозных кругах, которые и так находятся в тревожном состоянии после принятия закона об ответственности за лидерство в преступной среде. Сейчас только и разговоров, кто может быть следующим. Особенно в условиях ухудшения отношений между Россией и Грузией. Значительная часть «законников» — уроженцы последней страны, и опасаются, что могут попасть «под раздачу».





И, конечно, возник вопрос о дальнейших судьбах «всемирного» общака и его держателя. Таковыми в последнее время были Захарий Калашов (Шакро молодой), а потом Олег Шишканов (Шишкан). И оба оказались за решеткой. Если вспомнить еще и арест Каха Парпалия, также имевшего отношение к формированию казны, ситуация выглядит для гангстеров критической. Фактически каждый новый держатель «общака» подпадает под опасность скорого ареста. А главное: под опасность подпадает и сам «общак». По данным «Росбалта», во время мероприятий у Шишканова он не был обнаружен и изъят.









Сейчас поставлен вопрос о том, чтобы перенести сам «общак» в безопасную страну (например — в Турцию). Там же будет находиться и его держатель. Некоторые держатели локальных «общаков» уже в России и не появляются. Достаточно давно за границу уехал родственник Шакро «законник» Реваз Кахмазов (Резо Лоткинский), который держит «общак», связанный с колониями, расположенными в Подмосковье. И сделал это не зря, так как в мае был объявлен в международный розыск. Дальнейшая судьба главного мафиозного «общака» будет решаться на сходке влиятельных «криминальных генералов», провести которую планируют за пределами РФ.





Что касается задержания Олега Шишканова, то оно могло состояться еще осенью 2015 года. Тогда в рамках расследования исчезновения подмосковного депутата Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи была проведена масштабная операция с участием сил ГУУР МВД РФ, ГУ МВД РФ по Московской области, СОБР и даже двух вертолетов. С них велся осмотр местности вблизи коттеджа «вора в законе» в Раменском районе. Несмотря на данные о том, что Шишкан находится у себя дома, ворвавшийся в помещение спецназ его там не застал: «авторитет» сумел покинуть свой особняк. Шишкан был объявлен в оперативный розыск. Оказалось, что он выехал из РФ. Но вскоре «вор в законе» вновь объявился в России, где спокойно жил до последнего времени.





По данным источников «Росбалта» в спецслужбах, вопрос о том, какие силы приложили «руку» к тому, что тог нтерес к Шишкану у силовиков резко пропал, станет предметом отдельного разбирательства. В связи с этим в последних мероприятиях по задержанию «вора в законе» принимали участие сотрудники УСБ ФСБ РФ.





В ходе операции контрразведчикам и сотрудникам «убойного» отдела ГУУР МВД РФ пришлось столкнуться с сопротивлением со стороны окружения Шишканова. Связано это с тем, что оно состоит из его самых преданных друзей и близких родственников. Так, за Шишканом последнее время неотступно следовал его зять Александр, который выполнял функции помощника и начальника службы безопасности.









Пока Шишканов (официально он проходит под фамилией Медведев, которую взял несколько лет назад) арестован Басманным судом по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ («занятие высшего положения в преступной иерархии»). Однако, по мнению источника «Росбалта», позже ему могут добавить обвинения и в организации похищения депутата заксобрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой. Еще в 2015 году у оперативников появилась новая информация об обстоятельствах исчезновения в 2012 году женщины и трех ее близких. Свидетели сообщили, что накануне пропажи семьи, вечером, в рабочем кабинете Сидоровой видели «правую руку» Шишканова Егора. Беседа носила явно недружелюбный характер. А ночью неподалеку от коттеджа депутата были замечены люди из «команды» «вора в законе». В связи с этим в 2015 году и было принято решение задержать и допросить Шишкана.





В Раменском районе Татьяну Сидорову знают давно и хорошо. В конце 1990-х- начале 2000-х годов она возглавляла одно из отделений совхоза «Раменское». Тогда же женщина, имевшая двоих детей, встретилась с бывшим сотрудником атомной промышленности СССР и РФ Владимиром Кремневым. Он владел коттеджем в Раменском районе. По словам источника в правоохранительных органах, в конце 1990-х годов Татьяна Сидорова познакомилась и с влиятельным славянским «вором в законе» Олегом Шишкановым — негласным хозяином криминального мира Раменского района. При поддержке «законника» и Кремнева Сидорова сначала стала директором совхоза, а потом и его собственником, создав в 2003 году ЗАО «Племзавод «Раменское». После появления ЗАО более 200 бывших сотрудников совхоза и пайщиков земли посчитали себя обманутыми, пытались судиться с Сидоровой, но безуспешно. Бизнес-вумен же выделила часть имущества племзавода в ООО «Теплицы «Раменское», которое возглавил Владимир Кремнев.





«Все эти активы на самом деле находятся под контролем Шишкана, он является их негласным совладельцем, — высказывал ранее «Росбалту» мнение один из оперативников. — Его люди забирали на реализацию большинство выращенных в теплицах цветов, им принадлежит часть земель племзавода, переведенных из категории «для сельхозназначения» в «для индивидуального жилищного строительства». Шишкан имел отношение к большинству сделок по продаже недвижимости племзавода, в том числе участка земли в городе Раменское, где сейчас возводится несколько жилых домов».





Эту информацию «Росбалту» подтверждал и один хороший знакомый Сидоровой. «Олег Николаевич (Шишканов — «Росбалт») приезжал и на сам племзавод, и к Сидоровой, — рассказал собеседник агентства. — Она не скрывала хороших отношений с ним, называла его защитником. В последнее время Татьяна набрала много кредитов на крупные суммы, кому и на что ушли эти деньги, я не знаю». По данным «Росбалта», племзавод получил на полную реконструкцию кредиты на 4,5 млрд рублей. Причем источники «Росбалта» полагают, что в реальности на нужды предприятия было потрачено 15-20% от этой суммы. Судьба остальных денег неизвестна, однако, по мнению собеседников агентства, именно с ними и связано загадочные исчезновение депутата.









В свою очередь человек из окружения Шишкана в 2015 году все подозрения в его адрес отрицал: «Действительно, у Олега Николаевича некоторое время назад были проблемы с правоохранительными органами. В результате так называемый спецоперации в его доме устроили настоящий погром. Однако сейчас он находится в России, и вопросов к нему нет. Да и какие могут быть вопросы. Есть люди, которые общались с Сидоровой после ее «исчезновения». Они уверяют, что с ней и с членами ее семьи все в порядке. Просто ей не очень хочется отвечать на вопросы по использованию миллиардных кредитов, полученных возглавляемым ей племзаводом, вот и произошло «исчезновение».