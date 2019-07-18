ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прогиб не засчитан: лидер независимого профсоюза раскритиковал выступление представителя МИД на приеме в посольстве США

19.07.2019 12:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов поделился своими впечатлениями после приема в честь Дня независимости США.

- На приеме было много людей, -- рассказал Бухвостов профсоюзной газете "Рабочее слово". -- Все общались и закусывали. Но прежде прослушали гимны США и Беларуси, выступления представителей посольства и белорусского правительства.

Что меня возмутило, и не только меня – это выступление заместителя министра иностранных дел РБ, который свою долгую речь читал по бумажке и на английском языке.

У нас два государственных языка белорусский и русский, но никак не английский.

Я ожидал услышать выступление на белорусском языке. Это все же официальный прием.

Я подумал, как надо не уважать свою страну, свой народ, чтобы в униженном тоне, на языке другого государства выступать перед аудиторией, где в основном твои соотечественники.

На таких мероприятиях, когда в основном настроение праздничное, все могут выпить и закусить, и позиция, и оппозиция едины в действиях. Политическое поле – пустошь. Очень долго ждём всходов.
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов поделился своими впечатлениями после приема в честь Дня независимости США.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кэш, золото и брильянты. Чем отличаются все виды Bitcoin
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки михаэль корс официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика