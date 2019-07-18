Прогиб не засчитан: лидер независимого профсоюза раскритиковал выступление представителя МИД на приеме в посольстве США

"Рабочее слово" . -- Все общались и закусывали. Но прежде прослушали гимны США и Беларуси, выступления представителей посольства и белорусского правительства. - На приеме было много людей, -- рассказал Бухвостов профсоюзной газете. -- Все общались и закусывали. Но прежде прослушали гимны США и Беларуси, выступления представителей посольства и белорусского правительства.





Что меня возмутило, и не только меня – это выступление заместителя министра иностранных дел РБ, который свою долгую речь читал по бумажке и на английском языке.





У нас два государственных языка белорусский и русский, но никак не английский.





Я ожидал услышать выступление на белорусском языке. Это все же официальный прием.





Я подумал, как надо не уважать свою страну, свой народ, чтобы в униженном тоне, на языке другого государства выступать перед аудиторией, где в основном твои соотечественники.





На таких мероприятиях, когда в основном настроение праздничное, все могут выпить и закусить, и позиция, и оппозиция едины в действиях. Политическое поле – пустошь. Очень долго ждём всходов.



