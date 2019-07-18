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Прогиб не засчитан: лидер независимого профсоюза раскритиковал выступление представителя МИД на приеме в посольстве США
Источник материала: Партизан
Председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов поделился своими впечатлениями после приема в честь Дня независимости США.
- На приеме было много людей, -- рассказал Бухвостов профсоюзной газете
Что меня возмутило, и не только меня – это выступление заместителя министра иностранных дел РБ, который свою долгую речь читал по бумажке и на английском языке.
У нас два государственных языка белорусский и русский, но никак не английский.
Я ожидал услышать выступление на белорусском языке. Это все же официальный прием.
Я подумал, как надо не уважать свою страну, свой народ, чтобы в униженном тоне, на языке другого государства выступать перед аудиторией, где в основном твои соотечественники.
На таких мероприятиях, когда в основном настроение праздничное, все могут выпить и закусить, и позиция, и оппозиция едины в действиях. Политическое поле – пустошь. Очень долго ждём всходов.
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Прогиб не засчитан: лидер независимого профсоюза раскритиковал выступление представителя МИД на приеме в посольстве США
Председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов поделился своими впечатлениями после приема в честь Дня независимости США.
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