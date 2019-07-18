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Подарок с "сюрпризом": родственники подарили молодоженам фальшивые $100
Источник материала: Партизан
В отделение банка города Бреста с целью обменять 100 долларов обратился 29-летний мужчина.
Банкнота вызвала сомнение в подлинности у сотрудника банка, о чем она незамедлительно проинформировала правоохранительные органы.
Как пояснил брестчанин, данную купюру он получил от родственников на свадьбе в качестве подарка. Кто конкретно подарил, он не помнит. Мужчина и не догадывался, что 100 долларовая банкнота может быть поддельной.
Согласно выводам эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз исследуемый денежный билет номиналом 100 долларов изготовлен способом офсетной печати, защитная нить и водяной знак на купюре имитированы.
По данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.221 УК (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
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В отделение банка города Бреста с целью обменять 100 долларов обратился 29-летний мужчина.
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