







Банкнота вызвала сомнение в подлинности у сотрудника банка, о чем она незамедлительно проинформировала правоохранительные органы.





Как пояснил брестчанин, данную купюру он получил от родственников на свадьбе в качестве подарка. Кто конкретно подарил, он не помнит. Мужчина и не догадывался, что 100 долларовая банкнота может быть поддельной.





Согласно выводам эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз исследуемый денежный билет номиналом 100 долларов изготовлен способом офсетной печати, защитная нить и водяной знак на купюре имитированы.









По данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.221 УК (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).