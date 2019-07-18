Будьте осторожны: более 18 тысяч белорусов уже пострадали от укусов клещей

Больше всего клещи распространены в Минске , на Гродненщине и Брестчине, меньше всего число пострадавших от них в Гомельской области. Чаще нападения клещей происходили в лесах, сельской местности и на дачах, реже — в населенных пунктах.





В нашей стране клещи могут быть носителями девяти инфекций, наиболее распространенные из них — клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Ежегодно в Беларуси регистрируют две тысячи случаев заражения болезнью Лайма и более сотни — клещевым энцефалитом.









Министерство здравоохранения напоминает: собираясь в лес, парк или на любую территорию, где попадаются кровососущие, следует одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание насекомых под одежду.





Брюки лучше заправить в носки или сапоги, манжеты рукавов должны плотно прилегать к рукам, на одежде не должно быть застежек-молний. Голова также должна быть защищена косынкой или шапкой.





Кроме этого, важно защищаться от клещей репеллентами.