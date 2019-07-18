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Будьте осторожны: более 18 тысяч белорусов уже пострадали от укусов клещей
Источник материала: Партизан
Такую цифру сообщает Министерство здравоохранения по данным за первые шесть месяцев 2019 года. Это на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Больше всего клещи распространены в Минске, на Гродненщине и Брестчине, меньше всего число пострадавших от них в Гомельской области. Чаще нападения клещей происходили в лесах, сельской местности и на дачах, реже — в населенных пунктах.
В нашей стране клещи могут быть носителями девяти инфекций, наиболее распространенные из них — клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Ежегодно в Беларуси регистрируют две тысячи случаев заражения болезнью Лайма и более сотни — клещевым энцефалитом.
Министерство здравоохранения напоминает: собираясь в лес, парк или на любую территорию, где попадаются кровососущие, следует одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание насекомых под одежду.
Брюки лучше заправить в носки или сапоги, манжеты рукавов должны плотно прилегать к рукам, на одежде не должно быть застежек-молний. Голова также должна быть защищена косынкой или шапкой.
Кроме этого, важно защищаться от клещей репеллентами.
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Такую цифру сообщает Министерство здравоохранения по данным за первые шесть месяцев 2019 года. Это на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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