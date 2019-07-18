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Если дарят урожай, как вежливо отказаться
Источник материала: Интерфакс
Практически каждый из нас во второй половине лета начинает ощущать легкую тревогу, особенно, когда в гости собирается кто-то из родственников. А связано такое напряжение с тем, что у многих в нашем окружении появился он – урожай. Это значит, что заготовки, консервации, ведра "чистой пользы" - все это теперь огородникам надо куда-то деть, "чтобы не испортилось".
Начнем с варианта для отчаянных, для тех, кто тщательно следит за рационом (возможно даже считает калории), контролирует содержимое своего холодильника. У кого даже случайно никогда не появится какой-то не запланированный к употреблению продукт.
Начинайте заранее, задолго до сезона нет-нет, да упомяните в разговоре, как вам плохо после консервированных помидоров, как вы не любите кабачки или как у вас в прошлом году пропал мешок яблок, потому что столько не едите, а что-то готовить из них, нет времени. Важно, чтобы все в окружении знали ваше отношение. Это повышает вероятность того, что вас вычеркнут из списка "остро нуждающихся в витаминах с домашнего огорода".
Более жесткий вариант, прямо говорить, что вам это не нужно, когда банки, пакеты для вас уже подготовлены или даже доставлены. Только делаете это максимально уверено и вежливо.
Вариант для тех, кто не любит конфликты - брать все, что дают, а дальше либо тихонько выбрасывать, если совесть позволяет. Либо придумывать, кому оно нужнее и передаривать.
Еще можно за какое-то время до созревания всего того, что вам потенциально могут принести, начинать атаковывать огородника рецептами из этих
А вообще, чтобы не страдать при отказах, помните о том, что:
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Практически каждый из нас во второй половине лета начинает ощущать легкую тревогу, особенно, когда в гости собирается кто-то из родственников. А связано такое...
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