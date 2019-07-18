Если дарят урожай, как вежливо отказаться

Источник материала: Интерфакс

Практически каждый из нас во второй половине лета начинает ощущать легкую тревогу, особенно, когда в гости собирается кто-то из родственников. А связано такое напряжение с тем, что у многих в нашем окружении появился он – урожай. Это значит, что заготовки, консервации, ведра "чистой пользы" - все это теперь огородникам надо куда-то деть, "чтобы не испортилось". Interfax.by рассказывает, как отказаться от даров, если вы не успеваете съедать все, что вам подбрасывают, или вообще такое не очень любите.

Начнем с варианта для отчаянных, для тех, кто тщательно следит за рационом (возможно даже считает калории), контролирует содержимое своего холодильника. У кого даже случайно никогда не появится какой-то не запланированный к употреблению продукт.

Начинайте заранее, задолго до сезона нет-нет, да упомяните в разговоре, как вам плохо после консервированных помидоров, как вы не любите кабачки или как у вас в прошлом году пропал мешок яблок, потому что столько не едите, а что-то готовить из них, нет времени. Важно, чтобы все в окружении знали ваше отношение. Это повышает вероятность того, что вас вычеркнут из списка "остро нуждающихся в витаминах с домашнего огорода".

Более жесткий вариант, прямо говорить, что вам это не нужно, когда банки, пакеты для вас уже подготовлены или даже доставлены. Только делаете это максимально уверено и вежливо.

Вариант для тех, кто не любит конфликты - брать все, что дают, а дальше либо тихонько выбрасывать, если совесть позволяет. Либо придумывать, кому оно нужнее и передаривать.

Еще можно за какое-то время до созревания всего того, что вам потенциально могут принести, начинать атаковывать огородника рецептами из этих овощей , фруктов или ягод . Есть шанс, что человек решит не делиться таким сокровищем и баловать себя новыми необычными блюдами.

А вообще, чтобы не страдать при отказах, помните о том, что:

Говорить "нет" — это нормально. У каждого на это есть право. Не существует закона, который обязывает вас принимать все подарки ото всех. Отказ от подарка не означает, что вы плохо воспитанный человек с дурным характером. И это так же не означает, что вы плохо относитесь к дарителю. Отказываясь от такого подарка, вы защищаете границы своего личного пространства и пытаетесь наладить отношения (делаете так, чтобы человек лучше вас узнал), а не обостряете их.