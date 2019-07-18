Банк ВТБ расширил ассортимент памятных монет, доступных для приобретения

Источник материала: Интерфакс

В начале июля банк ВТБ расширил коллекцию памятных монет Национального банка Республики Беларусь различных сплавов (медно-никелевые, серебряные, золотые), выпускаемых в рамках Национальной программы.

На сайте представлены более 20 видов монет в широком ценовом диапазоне. Каждое наименование продукции сопровождается детальным описанием формы, размеров и изображения самой монеты. Часть монет посвящена знаменательным датам — двадцатилетию дипломатических отношений Республики Беларусь и Китайской Народной Республики, Олимпийским играм 2014 и 2016, а также символам Беларуси.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по номинальной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

"Памятные и коллекционные монеты с национальной символикой могут стать отличным сувениром для гостей нашей страны",- отметила заместитель начальника управления кассовых операций и перевозки ценностей Посканная С.А.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625