Стивен Сигал возвращается в Беларусь

Источник материала: Интерфакс

Легендарный голливудский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал на предстоящих выходных, 20-21 июля, посетит Беларусь. Сигал станет почетным гостем спортивного фестиваля "SHIMKO собирает друзей", сообщили Interfax.by организаторы мероприятия.

Фестиваль предлагает активности для гостей с самым разным уровнем спортивной подготовки. Организаторы подготовили активности от лазертага и поездок на квадроциклах и лошадях до полетов на воздушных шарах и вертолете, карате и американского футбола.

В программе также: йога, скалодром, американский футбол, серфинги многое другое. Помимо стандартного фудкорта готовится необычное кулинарное развлечение - повара приготовят самую большую пиццу, рекорд зафиксируют в Белорусской книге рекордов.

За музыку отвечают: NIZKIZ, ЛЕРА ЯСКЕВИЧ, THESTONEFACE, VASSEL & ROOBY, SOBOL, MIKE ROSE, именитые диджеи.

Напомним, это уже не первый визит Стивена Сигала в Беларусь. Летом 2016 года он уже приезжал в Минск и встречался с президентом. Как комментировал эту встречу Сигал, он давно хотел приехать в Беларусь и мечтал встретиться с Александром Лукашенко. Во время встречи с президентом актер посетил поле с наиболее распространенными белорусскими сельскохозяйственными культурами: картошкой, свеклой, капустой, морковью. И даже, перед ужином, продегустировал последнюю.

План фестиваля:



Подробную программу можно изучить по ссылке: http://shimko.by .

Место проведения: парк Дуброва, берег Дубровского водохранилища .

Стоимость билета: Br17.