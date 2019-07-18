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Стивен Сигал возвращается в Беларусь

19.07.2019 12:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Легендарный голливудский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал на предстоящих выходных, 20-21 июля, посетит Беларусь. Сигал станет почетным гостем спортивного фестиваля "SHIMKO собирает друзей", сообщили Interfax.by организаторы мероприятия.

Фестиваль предлагает активности для гостей с самым разным уровнем спортивной подготовки. Организаторы подготовили активности от лазертага и поездок на квадроциклах и лошадях до полетов на воздушных шарах и вертолете, карате и американского футбола.

В программе также: йога, скалодром, американский футбол, серфинги многое другое. Помимо стандартного фудкорта готовится необычное кулинарное развлечение - повара приготовят самую большую пиццу, рекорд зафиксируют в Белорусской книге рекордов.

За музыку отвечают: NIZKIZ, ЛЕРА ЯСКЕВИЧ, THESTONEFACE, VASSEL &amp; ROOBY, SOBOL, MIKE ROSE, именитые диджеи.

Напомним, это уже не первый визит Стивена Сигала в Беларусь. Летом 2016 года он уже приезжал в Минск и встречался с президентом. Как комментировал эту встречу Сигал, он давно хотел приехать в Беларусь и мечтал встретиться с Александром Лукашенко. Во время встречи с президентом актер посетил поле с наиболее распространенными белорусскими сельскохозяйственными культурами: картошкой, свеклой, капустой, морковью. И даже, перед ужином, продегустировал последнюю.

План фестиваля:

Стивен Сигал возвращается в Беларусь
Подробную программу можно изучить по ссылке: http://shimko.by.

Место проведения: парк Дуброва, берег Дубровского водохранилища.

Стоимость билета: Br17.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
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Легендарный голливудский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал на предстоящих выходных, 20-21 июля, посетит Беларусь. Сигал станет почетным гостем спортивного...
 
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