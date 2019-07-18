ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оренбуржье и Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве в экономической и гуманитарной сферах

19.07.2019 12:28 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Оренбургская область и Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве для расширения и укрепления межрегионального и межмуниципального сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соглашение было подписано в четверг в рамках VI Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге.

"Республика Беларусь и ее регионы являются для Оренбургской области ключевыми стратегическими партнерами. Сегодня мы подписали соглашение с Минским облисполкомом. Оно придаст новый импульс производственному, торговому и гуманитарному взаимодействию городов и районов Минской области с муниципальными образованиями Оренбуржья - Бузулукским и Оренбургским районами, Соль-Илецким городским округом и городом Бугурусланом. Укрепляя взаимовыгодное сотрудничество с регионами Республики Беларусь, мы развиваем экономику Оренбуржья", - цитирует пресс-служба губернатора Оренбуржья Дениса Паслера.

Отмечается, что с декабря 2009 года, после подписания базового соглашения между Беларусью и Оренбургской областью, стороны каждые три года принимают планы совместных действий, которые согласовываются и утверждаются на межправительственном уровне республики и региона. Совместная рабочая группа не реже двух раз в год собирается для мониторинга ситуации и корректировки плана взаимодействия.

По данным пресс-службы, объем взаимной торговли Оренбургской области и Беларуси по итогам 2018 года составил $383 млн и вырос на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. За пять месяцев 2019 года этот показатель составил $70,3 млн.

На территории Оренбуржья зарегистрировано 12 совместных предприятий с участием белорусского капитала.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оренбургская область и Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве для расширения и укрепления межрегионального и межмуниципального сотрудничества в...
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД и ФСБ России ведут охоту за главным «воровским общаком»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика