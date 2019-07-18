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В Беларуси убрано около 10% зерновых

19.07.2019 12:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) убраны в Беларуси к пятнице с 212 тыс. га, или 10% планируемых площадей, свидетельствуют оперативные данные министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

В том числе в Брестской области убрано 24% площадей, в Гомельской области - 18%, Гродненской – 7,8%, Минской – 6,2%, Могилевской – 3,6%, в Витебской - 0,6%.

Согласно информации Минсельхозпрода, в целом по республике намолочено к 19 июля 680 тыс. тонн зерна при средней урожайности 32,1 ц/га (на 5,5 ц/га выше, чем на ту же дату прошлого года).

Урожайность выше прошлогодней демонстрируют все регионы. Самая высокая урожайность отмечается в Гродненской области – 40,2 ц/га.

Как сообщалось, уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) в текущем году в сельхозорганизациях Беларуси составляет около 2,2 млн га.

Предварительно валовой сбор зерна в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Беларуси ( в первоначальном весе с учетом кукурузы) в 2019 году прогнозируется на уровне 8,35 млн тонн.

По данным Белстата, урожай зерна в Беларуси в 2018 году (во всех категориях хозяйств в весе после доработки) составил 6,151 млн тонн. Из-за сложных погодных условий недобор зерна к уровню 2017 года составил более 1,8 млн тонн.

Ранее в Минсельхозпроде констатировали, что в текущем году также сложились неблагоприятные условия для формирования урожая (засуха, а затем шквалистые ливни в ряде регионов), однако отмечали, что "на местах предпринимаются все меры для того, чтобы минимизировать потери".

 
 
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Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) убраны в Беларуси к пятнице с 212 тыс. га, или 10% планируемых площадей, свидетельствуют оперативные...
 
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