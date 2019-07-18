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Олимпийский чемпион Алексей Гришин объяснил, почему продает свои медали

19.07.2019 12:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Олимпийский чемпион Алексей Гришин объяснил, почему продает свои медали
Фото из открытых источников

19 июля стало известно, что первый в истории Беларуси чемпион зимних Олимпийских игр фристайлист Алексей Гришин выставил свои медали на аукцион. Среди лотов оказались «золото» Игр-2010 и «бронза» Олимпиады-2002.

Олимпийский чемпион Алексей Гришин объяснил, почему продает свои медали Первое белорусское «золото» зимних Олимпийских игр уйдет с «молотка»

Как пояснил Алексей ГРИШИН порталу TUT.by, изначально он не хотел, чтобы его решение о продаже медалей стало достоянием общественности. Однако, когда информация все-таки появилась в СМИ, решил объяснить свой поступок.

По словам спортсмена, его близкому человеку предстоит серьезная операция и нужны очень большие деньги. «Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным», – сказал олимпийский чемпион.

 
 
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По словам спортсмена, его близкому человеку предстоит серьезная операция и нужны очень большие деньги.
 
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