Олимпийский чемпион Алексей Гришин объяснил, почему продает свои медали

Источник материала: Аргументы и факты

19 июля стало известно, что первый в истории Беларуси чемпион зимних Олимпийских игр фристайлист Алексей Гришин выставил свои медали на аукцион. Среди лотов оказались «золото» Игр-2010 и «бронза» Олимпиады-2002.

Как пояснил Алексей ГРИШИН порталу TUT.by , изначально он не хотел, чтобы его решение о продаже медалей стало достоянием общественности. Однако, когда информация все-таки появилась в СМИ, решил объяснить свой поступок.

По словам спортсмена, его близкому человеку предстоит серьезная операция и нужны очень большие деньги. «Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным», – сказал олимпийский чемпион.