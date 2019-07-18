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На Кировщине проводится месячник по охране труда

19.07.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

     На Кировщине проводится месячник по охране труда

В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда работников в период проведения уборки урожая 2019 года и недопущения несчастных случаев на производстве с 22.07.2019 по 22.08.2019 в Кировском районе проводится месячник безопасного труда при проведении массовых уборочных работ. Об этом сообщили в управлении сельского хозяйства и продовольствия Кировского райисполкома.

В эти дни нашим аграриям предстоит выдержать серьезный экзамен на профессиональную зрелость, дисциплинированность и организованность. Уборка урожая требует особого напряжения сил и самоотдачи. Особое внимание следует уделять на  строгое соблюдение всех требований охраны труда.

 

 
 
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      В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда работников в период проведения уборки урожая 2019 года и недопущения несчастных...
 
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