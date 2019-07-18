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Триллионы тонн снега спасут нас от глобального потопа
Источник материала: Tut.by
Ученые предупреждают, что огромный Антарктический ледяной щит может вот-вот развалиться на куски. Его можно спасти от полного коллапса, но на это уйдут невероятные ресурсы — 7,4 триллиона тонн искусственного снега. Об этом пишет издание «
Этот вывод исследователи делают в рамках новой работы, посвященной проблеме дестабилизации ледяного покрова. Конечно, ученые не дураки и не предлагают такую фантастическую меру в качестве одного из вариантов решения проблемы. Вместо этого они лишь хотят подчеркнуть серьезность происходящего в данный момент на Южном полюсе.
Согласно прогнозам, обрушение западной части Антарктического ледяного щита приведет к повышению уровня моря по всему миру примерно на три метра. Звучит довольно безобидно, однако три метра воды моментально поставят под угрозу затопления все прибрежные города и районы, включая Нью-Йорк, Шанхай и Токио.
В
Леверманн и его команда
Сбор и замораживание морской воды, в свою очередь, приведет к разрушению множества экосистем, и мы нанесем Земле еще больше вреда, чем глобальное потепление. Кроме того, в процессе работы могут образовываться ледниковые озера, которые лишь ускоряют таяние льда, размывая его.
С учетом всего вышесказанного Леверманн отметил, что ни в коем случае не призывает свозить в Антарктиду огромное количество замораживающей техники — он лишь подчеркнул масштаб проблемы.
По мнению ученых, куда более практичной идеей будет любыми способами замедлить глобальное потепление, которое и вызывает таяние льдов. В первую очередь этого можно достигнуть за счет массового снижения уровня выброса парниковых газов в атмосферу — но и это настолько глобальная задача, что для перестройки на альтернативную энергетику даже у самых развитых стран уйдут годы.
«Больше всего мы сейчас нуждаемся в долгосрочном планировании и системе мероприятий, которые в конечном итоге избавят нашу цивилизацию от зависимости от ископаемого топлива», — добавил Джеффри Каргел, планетолог из Университета Аризоны .
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Этот вывод исследователи делают в рамках новой работы, посвященной проблеме дестабилизации ледяного покрова.
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