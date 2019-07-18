Дегустация тортов и акция выходного дня в «Радуге»

Источник материала: Новости Дзержинска

Торговая сеть «Радуга» приглашает на дегустацию тортов собственного производства, а также продолжает радовать приятными скидками выходного дня.

20 июля отмечается интересный и очень вкусный праздник – Международный День Торта посвящённый дружбе и миру между людьми, странами, народами. Он проходит под девизом «I CAKE YOU», что значит – «Я приду к тебе с тортом».

Торговая сеть «Радуга» напрямую связана с этим сладким праздником, поскольку на кондитерской фабрике «Белая Русь» ежедневно выпекается более 700 кондитерских изделий. Это знаменитая «Сказка», «Орешник», «Южная ночь» и «Киевский», пирожные «Ноченька» и «Черничная свежесть», штучные пирожные «Корзинка» и «Наполеон», трайфлы и многое другое.

В Международный День Торта в каждом супермаркете «Радуга» вы сможете лично убедиться в качестве продукции торговой сети:

19 июля с 16:00 до 19:00;

20 июля с 11:00 до 14:00.





А 19, 20 и 21 июля покупателей ждет юбилейная акция выходного дня.

Арбуз Россия, кг — 0,69 руб.

Баклажан РБ, кг — 1,99 руб.

Шашлык свиной «Домашний» охл. кг — 8,99 руб.

Шашлык из ЦБ «По-гречески» охл. кг — 5,99 руб.

Коктейль мол. «Смешарики» в асс. 210г — 0,64 руб.

Кофе раств. «Jacobs Monarch» 500г — 20,99 руб.



