Дегустация тортов и акция выходного дня в «Радуге»

Торговая сеть «Радуга» приглашает на дегустацию тортов собственного производства, а также продолжает радовать приятными скидками выходного дня.
20 июля отмечается интересный и очень вкусный праздник – Международный День Торта посвящённый дружбе и миру между людьми, странами, народами. Он проходит под девизом «I CAKE YOU», что значит – «Я приду к тебе с тортом».
Торговая сеть «Радуга» напрямую связана с этим сладким праздником, поскольку на кондитерской фабрике «Белая Русь» ежедневно выпекается более 700 кондитерских изделий. Это знаменитая «Сказка», «Орешник», «Южная ночь» и «Киевский», пирожные «Ноченька» и «Черничная свежесть», штучные пирожные «Корзинка» и «Наполеон», трайфлы и многое другое.
В Международный День Торта в каждом супермаркете «Радуга» вы сможете лично убедиться в качестве продукции торговой сети:
19 июля с 16:00 до 19:00;
20 июля с 11:00 до 14:00.
А 19, 20 и 21 июля покупателей ждет юбилейная акция выходного дня.
Арбуз Россия, кг — 0,69 руб.
Баклажан РБ, кг — 1,99 руб.
Шашлык свиной «Домашний» охл. кг — 8,99 руб.
Шашлык из ЦБ «По-гречески» охл. кг — 5,99 руб.
Коктейль мол. «Смешарики» в асс. 210г — 0,64 руб.
Кофе раств. «Jacobs Monarch» 500г — 20,99 руб.