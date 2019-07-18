|
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении «Дружбы»
19.07.2019 13:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rbk.ru
Задержанный в Вильнюсе бывший гендиректор компании «СамараТрансНефть-терминал» Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.месяца, сообщает
В мае 2019 года Самарский районный суд заочно арестовал Ружечко, который подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 215.3 УК (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность).
По версии следствия, именно через узел учета сырья Самара — Унеча, ранее принадлежавший СТНТ, загрязненная хлорорганикой нефть попала в трубопровод «Дружба», что привело к приостановке поставок сырья в Беларусь, Польшу, на Украину и в ряд других стран.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанный в Вильнюсе бывший гендиректор компании «СамараТрансНефть-терминал» Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)