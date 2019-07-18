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Яблоко от яблони. Как выглядят и кем стали дети советских актеров?

19.07.2019 13:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Яблоко от яблони. Как выглядят и кем стали дети советских актеров?
Коллаж АиФ

Максим Никулин

Максим Никулин, сын Юрия Никулина, окончил МГУ и связал свою жизнь с журналистикой.

Яблоко от яблони. Как выглядят и кем стали дети советских актеров?
Фото: Коллаж АиФ

Однажды он сыграл эпизодическую роль мальчика с сачком в “Бриллиантовой руке”, но становиться актером он не хотел. Для души – играл на барабанах и гитаре в квартете, который иногда давал концерты. Но жизнь все-таки вернула Максима в цирк. В 1997 он стал генеральным директором и худруком Московского цирка на Цветном бульваре.

Андрей Леонов

Андрей – единственный сын Евгения Леонова, популярного российского актера, прославился в комедийном сериале «Папины дочки».

Яблоко от яблони. Как выглядят и кем стали дети советских актеров?
Фото: Коллаж АиФ

С раннего детства мальчик проводил много времени на съемочной площадке. После роли в фильме “Гонщики”, которую он сыграл в 13 лет, Андрей поступил в именитую “Щуку”. Сегодня он успешный актер, который реализовался в профессии не хуже отца.

Елена Пуговкина

Единственная дочь знаменитого актера воспитывалась у бабушки с дедушкой. Она до сих пор считает, что дети актерам не нужны и, скорее, служат помехой профессиональной реализации.

Яблоко от яблони. Как выглядят и кем стали дети советских актеров?
Фото: Коллаж АиФ

Елена Пуговкина вышла замуж очень рано. В день совершеннолетия Михаил Пуговкин сказал дочке, что денег больше давать не будет. Тогда девушка самостоятельно, устроилась секретарем в арбитражный суд, стала в очередь на квартиру, которую вместе с мужем ей пришлось прождать целых восемь лет. Тем не менее, отношения с отцом наладились, когда у Елены родился сын, его назвали в честь знаменитого деда. После смерти актера, случился скандал: Елена обвинила третью жену отца в незаконном получении наследства.

Филипп Смоктуновский

Сын великого актера Иннокентия Смоктуновского — человек непубличный.


Яблоко от яблони. Как выглядят и кем стали дети советских актеров?
Фото: Коллаж АиФ

Учился в театральном училище им. Щукина. Какое-то время выступал на театральной сцене. Филипп долгие годы занимается переводческим трудом. Он переводит на русский язык научно-фантастическую литературу.

Мария Смоктуновская

Дочь Иннокентия Михайловича с детства грезила о балете, поступила в балетное училище и прекрасно его закончила.

Яблоко от яблони. Как выглядят и кем стали дети советских актеров?
Фото: Коллаж АиФ

Но карьера не заладилась — балет не прощает пренебрежительного отношения к весу, а Мария стала быстро поправляться. Борьба продолжалась 5 лет, в итоге женщина сдалась и, окончив театральный, стала сниматься в кино. Сейчас она сотрудник музея МХАТ.

Дмитрий Самойлов

Татьяна Самойлова, мать Дмитрия, постоянно была на гастролях. Ей было не до сына, которого она почти не видела. Сначала с ребенком сидела бабушка, а потом мальчика и вовсе определили в школу-интернат.

Яблоко от яблони. Как выглядят и кем стали дети советских актеров?
Фото: Коллаж АиФ

Когда Дмитрий вырос, он отучился на врача и уехал в США, там он и женился. В 2005 году у мужчины родилась дочь, которую он назвал в честь матери. Но сам он с мамой практически не общался и не навещал её. Был обижен за то, что когда-то она бросила его.

 
 
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Дети знаменитых актеров часто оказываются в тени своих известных родителей. И хотя не у всех артистов дети идут по их стопам, биография и личная жизнь кровных...
 
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