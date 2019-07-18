Huawei не будет выпускать смартфоны на своей операционной системе

Источник материала: Tut.by

Старший вице-президент и член совета директоров Huawei Кэтрин Чен заявила, что производитель не будет выпускать смартфоны на базе собственной операционной системы. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».



Источник: REUTERS/Yves Herman

По словам топ-менеджера, собственная операционная система Huawei под названием Hongmeng разрабатывается уже несколько лет, но не предназначается для смартфонов. Кэтрин уточнила, что эта ОС «будет предназначена для промышленного использования». Она также заверила: смартфоны Huawei будут продолжать базироваться на операционной системе Android от Google.

Ранее сообщалось, что операционная система Hongmeng будет применяться в «широком спектре продуктов», включая маршрутизаторы, сетевые коммутаторы, планшеты, компьютеры и центры обработки данных. По неподтвержденной информации, одними из первых потребительских продуктов Huawei (или Honor) на новой ОС могут стать собственные телевизоры.

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