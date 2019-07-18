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Дефицит работников нарастает. Число вакансий превысило 95 тысяч. Кого ищут наниматели
Источник материала: Tut.by
В Беларуси растет дефицит кадров. Число предложений нанимателей в республиканской базе вакансий преодолело отметку в 95,1 тысячи. При этом за один день — 18 июля — вакансий прибавилось чуть больше чем на 3 тысячи. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие кадры больше всего востребованы у нанимателей.
Напомним, отметку в 94 тысячи число вакансий
При этом 18 июля число вакансий превысило отметку в 95,1 тысячи вакансий, и сейчас держится на этом уровне. За день в республиканскую базу добавилось чуть больше 3 тысяч предложений нанимателей. К примеру, «Евроторг» ищет в магазин в Полоцке цветочницу на зарплату от 750 рублей (требуется опыт работы в цветочных магазинах от 2-х лет), товароведа и повара (от 600 рублей), приемщика товаров (от 650 рублей), инженера-электрика в Ивановский район в сельхозпредприятие «Тышковичи-Агро» (от 850 рублей), дорожного рабочего в Минске на предприятие БНК КВСТРОЙ. Слонимская районная библиотека им. Я. Коласа нуждается в
Для водителей автомобилей сейчас в банке вакансий значится 4640 предложений от нанимателей, трактористов — 2870, продавцов — 2470, поваров — 1800, электрогазосварщиков — 1125, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 1150, дорожных рабочих — 470.
Для врачей-специалистов сейчас есть 4240 вакансий, для медсестер — 3330.
Тем временем кадровые проблемы власти
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие кадры больше всего востребованы у нанимателей.
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