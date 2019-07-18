Беларусь потеряет $10,8 млрд? Что сказал российский МИД про налоговый маневр

Источник материала: KYKY

Замглавы российского МИДа Григорий Карасин прокомментировал предложение Минска о возможной компенсации потерь, которые несет Беларусь из-за налогового маневра. С ообщ ают «РИА Новости».

Что за налоговый маневр? Объясняет эксперт

О российских «танцах с ценами на нефть» KYKY подробно рассказала академический директор Beroc Катерина Борнукова.

«Российский «налоговый маневр» действительно ставит под угрозу экономический рост Беларуси в 2019 году. Поясню: так как мы находимся в рамках Таможенного и Евразийского союза, покупаем у России нефть без нефтяных пошлин. И при экспорте нефтепродуктов оставляем себе пошлины. Более того, часть российской нефти нам можно продавать, и тоже оставлять себе пошлину с ее продажи. «Налоговый маневр» России заключается в снижении экспортной пошлины за нефть и повышении налога на добычу нефти. То есть налог на нефть будет платиться не в момент ее вывоза за границу, а уже на этапе добычи из недр.

Соответственно, мы начнем платить дороже за саму нефть, из-за чего цена на бензин в Беларуси снова увеличится. И будем получать меньше денег от пошлин за экспорт нефтепродуктов, из-за чего наш бюджет недополучит достаточно крупные суммы денег – чуть ли не десятки миллиардов долларов. Конечно, наши власти пытаются потребовать компенсацию за этот маневр, но Россия находится в такой же непростой ситуации. Мы видим, что в этой стране вынужденно пошли на непопулярные шаги по повышению пенсионного возраста, налогов и так далее. Думаю, даже сам разговор с российской стороны о том, что «мы каждый год будем давать Беларуси субсидию в размере нескольких миллиардов» выглядит неприемлемо».

Каковы возможные убытки? Конкретные цифры

По оценкам экспертов, в 2019 году Беларусь потеряет около 383 миллионов долларов (если учитывать, что цена барреля нефти – 70 долларов), пишет TUT.by. За шесть лет эти потери для нашей страны увеличатся до 10,8 миллиарда долларов.

Интересно, что в прошлом году Александр Лукашенко заявил, мол, Россия пообещала компенсировать последствия налогового маневра для Беларуси. Но российское правительство опровергло эту информацию. Ожидалось, что этот вопрос окончательно закроют во время последней встречи Лукашенко с Путиным в Питере, которая состоялась буквально недавно. Но, как видим, во время прогулок по Валаамскому монастырю президенты ни о чем не договорились.

Заявление замглавы российского МИДа

«Налоговый маневр – это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было компенсации. Речь о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий проводимого в России налогового маневра. Данный вопрос – в проработке, он будет решен комплексно. В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно», – заявил Григорий Карасин.