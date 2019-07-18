МТС предложил 1 ГБ трафика в роуминге за 15 рублей (но не во всех странах)

Источник материала: Tut.by

МТС сообщил о запуске услуги «1 ГБ за границей», которая обойдется абонентам в 15 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте компании.





Предложение действует на территории 11 направлений: Турция, Литва, Латвия, Польша, Украина, Грузия, Израиль, Италия, Сан-Марино, Ватикан и Армения. 1 ГБ (или 1024 МБ) интернет-трафика предоставляется при подключении услуги. Этот объем доступен в течение семи дней, после чего услуга автоматически удаляется с абонентского номера.

Проверить остаток неизрасходованных мегабайт можно с помощью USSD-запроса *448#. О полном расходовании трафика и об отключении услуги пользователь получит SMS. Подключить услугу можно в фирменном приложении «Мой МТС» или с помощью USSD-запроса *728#.