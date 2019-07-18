Приходить со своей торбой и кружкой. На выходных в Минске пройдет маркет с товарами без упаковок

Источник материала: Tut.by

21 июля в Минске пройдет экологичный маркет, где можно будет купить разные товары без упаковок: экоторбы, многоразовые стаканчики для кофе, многоразовые прокладки и другое. Также на маркете пройдет фермерская ярмарка.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В воскресенье в культурном центре «Корпус» на Машерова, 9 пройдет zero waste маркет. Здесь можно купить многоразовые экологичные товары без упаковки, узнать больше о движении «ноль отходов», поесть веганской еды, выпить лимонада без привычной трубочки, купить растения и вещи для домашних животных.

На маркете будет работать фудкорт, фотозоны, проведут мастер-класс по ремонту велосипедов, также здесь примут просроченные таблетки и использованные батарейки.

В «Корпусе» также пройдет фермерская ярмарка от сертифицированных фермеров и хозяев, которые работают по экологичным технологиям.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Организаторы предупреждают, что на маркете не будет одноразовой посуды и упаковок, поэтому нужно взять с собой контейнеры, ложку/вилку, кружку. Но если вы забудете эти предметы — на маркете организуют шеринг посуды. Для покупок организаторы предлагают захватить с собой экосумку — торбу или авоську. Вместо фасовочного пакета — мешочки-фруктовки, их можно будет приобрести и на маркете.

Время работы маркета: с 12 до 19 часов. Фермерского рынка: с 12 до 16 часов. Вход свободный.