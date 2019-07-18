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В Крыму российский фрегат перехватил выпущенные по нему ракеты: видео учений на Черном море
Источник материала: Tut.by
Черноморский флот ВМФ России провел учения в акватории Черного моря. С берегового ракетного комплекса «Утес» по кораблю были выпущены две ракеты-мишени. Задачей экипажа было перехватить их. Минобороны России сообщило, что учения завершились успешно, и выпустило видео, на котором запечатлены пуск и перехват ракет.
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Минобороны России сообщило, что учения завершились успешно.
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