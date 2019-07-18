11 августа у Дворца Спорта состоится масштабный концерт для всех желающих

Источник материала: Аргументы и факты

Вечером 11 августа в Минске на площади у Дворца Спорта velcom | A1 при поддержке Минского городского исполнительного комитета организует большой концерт под открытым небом. На одной сцене выступят коллективы, которые хорошо известны в Беларуси, а некоторые — и во всем мире: «Без билета», Morandi и Горан Брегович со своим оркестром.

Концертную программу 11 августа откроют белорусские рокеры «Без билета». Этот год станет завершающим в 20-летней истории группы: в конце декабря музыканты намерены дать свой последний концерт и распустить коллектив. Так что поклонникам «безбилетников» не стоит упускать одну из немногих оставшихся возможностей увидеть и услышать живое выступление коллектива.

Вслед за белорусскими коллективами на сцену выйдут иностранные гости — румынский евродэнс-дуэт Morandi (тот самый, который взорвал европейские чарты своими хитами Beijo, Love Me и Angels) и родоначальник балканского рока Горан Брегович. С его творчеством знаком каждый, кто хотя бы раз смотрел фильмы Эмира Кустурицы, — именно сотрудничество с известным режиссером положило начало всемирной известности Бреговича: он написал музыку к таким картинам, как «Андерграунд», «Время цыган», «Аризонская мечта», «Жизнь как чудо». И вот теперь минские слушатели вновь смогут оценить синтез традиционных цыганских и балканских мотивов, рока, джаза — и неподражаемой харизмы самого экстравагантного маэстро современности.

Каждый участник концерта представит зрителям полноценный сет протяженностью от 45 минут до 1,5 часов. А ближе к одиннадцати вечера программа завершится масштабным лазерным шоу.

Вход на концерт будет бесплатным для всех. Все происходящее на сцене будет демонстрироваться на больших экранах: на площади Свободы (напротив Минской городской ратуши), а также на экране ТЦ Galleria Minsk. Кроме того, прямую трансляцию и запись концерта абсолютно бесплатно смогут посмотреть все желающие — на любом устройстве и в сети любого мобильного оператора после авторизации на сайте видеосервиса или через мобильное приложение VOKA.