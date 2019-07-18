ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Страшно далеки. Больше половины россиян не знают о существовании Союзного государства

19.07.2019 13:24 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Страшно далеки. Больше половины россиян не знают о существовании Союзного государства

фото: dk-sol.by

Союзу Беларуси и России совсем скоро исполнится 20 лет. Однако простые граждане, как показывают данные опроса, не знают не только о юбилее, но и вообще о существовании объединения.

Отвечая социологам на вопрос "Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о Союзном государстве России и Белоруссии?", 59% опрошенных заявили, что слышат об этом впервые, 26% сказали, что что-то слышали, 12% знают о Союзном государстве, еще 4% затруднились ответить.

Опрос проводился фондом "Общественное мнение" 13–14 июля в 104 населенных пунктах, 53 субъектах России. Было опрошено 1,5 тыс. человек. Статистическая погрешность не превышает 3,6%, передает РИА Новости.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Союзу Беларуси и России совсем скоро исполнится 20 лет. Однако простые граждане, как показывают данные опроса, не знают не только о юбилее, но и вообще о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сенаторы приходят к людям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • портфели для документов мужской в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика