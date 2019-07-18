Страшно далеки. Больше половины россиян не знают о существовании Союзного государства

Источник материала: Ежедневник



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Союзу Беларуси и России совсем скоро исполнится 20 лет. Однако простые граждане, как показывают данные опроса, не знают не только о юбилее, но и вообще о существовании объединения.

Отвечая социологам на вопрос "Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о Союзном государстве России и Белоруссии?", 59% опрошенных заявили, что слышат об этом впервые, 26% сказали, что что-то слышали, 12% знают о Союзном государстве, еще 4% затруднились ответить.

Опрос проводился фондом "Общественное мнение" 13–14 июля в 104 населенных пунктах, 53 субъектах России. Было опрошено 1,5 тыс. человек. Статистическая погрешность не превышает 3,6%, передает РИА Новости .