Продавец-консультант украл iPhone на восемь тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

В компании-дистрибьютере Apple в Минске случайно обнаружили, что их продавец-консультант ворует iPhone. На записе с камер видеонаблюдения запечатлено, как сотрудник забирает из коробки мобильный телефон, кладет его к себе в рюкзак и покидает магазин. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Оперативники установили, что 22-летний житель Осиповичей, работающий в компании с июня 2018 года, не впервые ворует смартфоны. Он присвоил со склада компании еще два мобильных телефона. Общая сумма ущерба составила порядка 8000 рублей.

Похищенное парень продавал на интернет-площадках по купле-продаже вещей. В итоге ему грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет, возможно, даже с конфискацией имущества, согласно части 3 статьи 205 («Кража»).