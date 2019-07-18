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Полицейские поймали пьяного чемпиона мира и Европы по футболу и нарвались на оскорбления

19.07.2019 13:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпион мира в составе сборной Франции по футболу Давид Трезеге был пойман полицией, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ilfattoquotidiano.it.


Фото: Reuters

Инцидент произошел в Турине. Трезеге возвращался с ужина с бывшим партнером по «Ювентусу» Мауро Каморанези. Отмечается, что бывший нападающий едва не сбил человека, после чего был остановлен полицейскими. Француз сначала отказался пройти тест на алкоголь, на что правоохранители заявили, что не могут ждать.

В ответ Трезеге начал оскорблять их, назвал бедняками, которые «не зарабатывают и двух тысяч евро», а также неудачниками. После он все же согласился пройти тест, который показал повышенное содержание алкоголя в его организме. У Трезеге отобрали права.

В июле в схожую ситуацию попал защитник «Реала» Марсело. Он отказался пройти тест на алкоголь, за что был оштрафован и лишен права водить машину на территории Бразилии на год.

Трезеге — чемпион мира 1998 года. В составе сборной Франции он также выигрывал европейское первенство-2000. На клубном уровне форвард выступал за такие клубы, как «Монако», «Ювентус» и «Ривер Плейт».

 
 
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Чемпион мира в составе сборной Франции по футболу Давид Трезеге был пойман полицией, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает...
 
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