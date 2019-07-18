ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Кожемяко: «В Приморье больше людей, кто корнями связан с Беларусью»

19.07.2019 13:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тема регионального сотрудничества будет главной в эксклюзивном интервью губернатора Приморского края России телеканалу СТВ. Наш корреспондент встретился с Олегом Кожемяко во время его рабочей поездки в Минск. Итак, смотрите в вечерних новостях.

Олег Кожемяко: «В Приморье больше людей, кто корнями связан с Беларусью»

Юлия Бешанова, СТВ:
На Сахалине строили белорусский агрогородок под ключ. Может быть какие-то такие же проекты, которые планируете реализовать в ближайшее время?

Олег Кожемяко: «В Приморье больше людей, кто корнями связан с Беларусью»

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
Это очень хороший проект, который дает возможность видеть перспективу получения жилья для молодежи. Работа на современных комплексах, поэтому, я думаю, что такие проекты должны быть непосредственно у нас в Приморье. Один такой подобный городок мы будем реализовывать с пуском новых технологий. Чтобы люди могли иметь жилье, могли иметь рядом социальную инфраструктуру. Сады, которые мы даже на Сахалине возводили, в Приморье гораздо мягче климат, более расположен. В целом, в Приморье больше людей, кто корнями связан с Беларусью.

Олег Кожемяко: «В Приморье больше людей, кто корнями связан с Беларусью»

Юлия Бешанова:
Это далекая перспектива или мы можем говорить о том, что это..?

Олег Кожемяко:
Я думаю, что по торговым домам, по поставкам техники мы работу организуем в этом году. Мы договорились с руководством ряда заводов, что они прибудут в сентябре к нам, у нас сформируется бюджет. Впереди год посевных работ, работы по лесозаготовке, дорожная строительная работа на последующий период. Поэтому я думаю, что в этом году, в четвертом квартале, мы заключим контракты, выйдем на определенные позиции с тем, чтобы начать по сельхозпродукции. А 2020 год – мы уже полноценно работали с республикой по всем направлениям, которые сегодня охватили и увидели.

От укрепления торговых связей до создания совместных производств. В чём потенциал сотрудничества Беларуси и Приморья?

Олег Кожемяко: «В Приморье больше людей, кто корнями связан с Беларусью»

Люди в материале: Олег Кожемяко
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Тема регионального сотрудничества будет главной в эксклюзивном интервью губернатора Приморского края России телеканалу СТВ. Наш корреспондент...
 
Новости дня
Новости разные
 
Продавец-консультант украл iPhone на восемь тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика