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За сутки поезда насмерть сбили двух человек на железной дороге
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси 18 июля произошло два несчастных случая на железной дороге.
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Второй случай произошёл в 12.40 на остановочном пункте Молотковичи. Грузовой поезд «Пинск – Брест» насмерть сбил переходившего пути с велосипедом 54-летнего жителя Пинского района. Задержка движения поезда составила 19 минут.
В обоих происшествиях машинисты применяли экстренное торможение и подавали сигналы большой громкости.
Проводятся проверки.
В конце июня в Могилёвской области на путях за несколько дней погибли четыре человека.
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Новости Беларуси. В Беларуси 18 июля произошло два несчастных случая на железной дороге. Как сообщает МВД Беларуси, примерно в половине четвёртого ночи на ж/д...
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