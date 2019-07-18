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За сутки поезда насмерть сбили двух человек на железной дороге

19.07.2019 13:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси 18 июля произошло два несчастных случая на железной дороге.

Как сообщает МВД Беларуси, примерно в половине четвёртого ночи на ж/д станции Озерище под грузовой поезд «Минск – Борисов» попал 47-летний минчанин. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Второй случай произошёл в 12.40 на остановочном пункте Молотковичи. Грузовой поезд «Пинск – Брест» насмерть сбил переходившего пути с велосипедом 54-летнего жителя Пинского района. Задержка движения поезда составила 19 минут.

В обоих происшествиях машинисты применяли экстренное торможение и подавали сигналы большой громкости.

Проводятся проверки.

В конце июня в Могилёвской области на путях за несколько дней погибли четыре человека.

В числе погибших – 17-летняя девушка (здесь подробности).  

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси 18 июля произошло два несчастных случая на железной дороге. Как сообщает МВД Беларуси, примерно в половине четвёртого ночи на ж/д...
 
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