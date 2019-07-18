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Минчанин поссорился с директором организации и поджёг его офис

19.07.2019 12:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 1 июля злоумышленник поджёг входную дверь одного из офисов на улице Бельского в Минске.

Как сообщает УСК по Минску, через несколько часов подозреваемый был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый безработный 30-летний мужчина. В момент совершения правонарушения гражданин был нетрезв (1,11 промилле).

Фигурант пояснил, что он поссорился с директором организации, поэтому и поджёг входную дверь офиса.

По факту умышленного уничтожения и повреждения имущества было возбуждено уголовное дело. Место происшествия осмотрено, изъяты вещественные доказательства, допрошены сотрудники организации и прилегающих офисов. Назначены экспертизы. Анализируются записи видеокамер.

Подозреваемому предъявлено обвинение, мужчина признал вину и раскаялся. Фигурант заключён под стражу.

Несколько лет назад в Минске произошёл аналогичный случай.

Местный житель поджёг дверь квартиры своего знакомого – подробности здесь.

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 1 июля злоумышленник поджёг входную дверь одного из офисов на улице Бельского в Минске. Как сообщает УСК по Минску, через несколько часов...
 
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