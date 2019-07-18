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Минчанин поссорился с директором организации и поджёг его офис
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 1 июля злоумышленник поджёг входную дверь одного из офисов на улице Бельского в Минске.
Как
Фигурант пояснил, что он поссорился с директором организации, поэтому и поджёг входную дверь офиса.
По факту умышленного уничтожения и повреждения имущества было возбуждено уголовное дело. Место происшествия осмотрено, изъяты вещественные доказательства, допрошены сотрудники организации и прилегающих офисов. Назначены экспертизы. Анализируются записи видеокамер.
Подозреваемому предъявлено обвинение, мужчина признал вину и раскаялся. Фигурант заключён под стражу.
Несколько лет назад в Минске произошёл аналогичный случай.
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Новости Беларуси. Днём 1 июля злоумышленник поджёг входную дверь одного из офисов на улице Бельского в Минске. Как сообщает УСК по Минску, через несколько часов...
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