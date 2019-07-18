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Как купить билет в аквапарк дешевле, чем в кассе? Рассказываем лайфхак

19.07.2019 13:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На AFISHA TUT.BY появились билеты с динамической ценой. Что это значит? Теперь стоимость билета в открытый аквапарк «Дримлэнд» будет зависеть от температуры воздуха: чем она выше, тем дороже билеты. И наоборот. О том, как работает новая функция, читайте в нашем анонсе.


— Количество людей в открытом аквапарке зависит от погоды. Мы придумали, как ходить в аквапарк по честной цене, когда погода не самая лучшая. Теперь посетители смогут сами выбирать и контролировать стоимость билетов. Это довольно честно по отношению к тем, кто запланировал отдых в аквапарке, а погода подвела. Чем прохладнее, тем дешевле билет, — рассказывает о новой функции Владимир Чеботарев, руководитель AFISHA TUT.BY.

Сервис по продаже билетов синхронизирован с ресурсом Погода TUT.BY. Но нет гарантии, что всегда получится сэкономить. Ведь погода (а значит, и стоимость билета) может измениться в любой момент. Например, если завтра 26°, то билет на сайте будет стоить 26 рублей. В это же время стоимость его в кассе будет фиксированная — 28 рублей в будний день и 30 рублей в выходной. А значит, купив билет на сайте, вы сэкономите от двух до четырех рублей.


В хорошую погоду с температурой воздуха выше 30 градусов билет на сайте будет стоить дороже, но вы существенно сэкономите время: вам не придется стоять в длинной очереди (а вы помните, как это было в прошлом году).

И последнее: когда температура воздуха меньше 24°, аквапарк не работает, соответственно, и билет в аквапарк не может стоить дешевле 24 рублей.


— Когда погода хорошая, в аквапарке много людей, особенно в выходные дни. Мы хотим стимулировать людей приходить к нам, когда температура ниже 30°. В такие дни нет очередей, и посетители могут отдохнуть с большим комфортом. А низкая стоимость билетов будет еще одним поощрением, — поделился своими ожиданиями начальник отдела маркетинга Тарасов Игорь.

Купить билеты с динамической ценой можно здесь

 
 
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На AFISHA TUT.BY появились билеты с динамической ценой. Что это значит?
 
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