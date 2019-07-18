В Старой Буде прошел День деревни

Источник материала: Газета Авангард





Впервые за шестьдесят прожитых лет я ехал в родную деревню в качестве приглашенного гостя. И если на встречу звали всех земляков объявлениями, развешанными в людных местах деревни, то я был приглашен персонально, как личность известная, как поэт.

В определенной степени это польстило неизбалованному самолюбию и в то же время повергло в легкий шок. Выступать перед земляками, знающими о тебе больше тебя самого, перед полным залом знакомых, родственников и, возможно, одноклассников, которых не видел более полувека, было настоящим испытанием. Ведь там будут те, кто знал весь твой род до пятого колена. И эти люди ждут от тебя достойного выступления.

Я представил, как буду подниматься на сцену, на которую, кстати, поднимался последний раз во втором классе, играя Серого Волка в «Красной Шапочке», и вмиг превращался в эту беззащитную дрожащую девочку. Было стыдно за самого себя, за свою мягкотелость. «Земля родная не обидит», – привел я себе довод и немного успокоился.

Мы прибыли на место чуть раньше назначенного времени. Мы – это я, Валентина Васильевна Дробышевская, миловидная женщина, с задатками многообещающего поэта, и моя 13-летняя дочь Илария. Не вылезая из машины, оценили обстановку. Возле клуба, сельского Дома культуры, стояли группки людей. Ребятишки резвились на недалеко установленном батуте и поглощали сладости и напитки, продаваемые здесь же. Играла музыка, было не жарко и комфортно. Фойе клуба встретило нас выставкой народных умельцев. А вдоль всей стены, отделяющей фойе от зрительного зала, словно святые образа, висели вышитые рушники, скатерти-самобранки и другие предметы обихода, вышитые крестиком и гладью, вытканные умельцами долгими зимними вечерами. И вспомнилось детство, и мама за вышивкой, и тихая грустная песня.

Картины с разнообразными сюжетами притягивали своей красотой и заставляли долго всматриваться в мельчайшие детали рисунка. И в довершение ко всему здесь же неизвестный кузнец пытался оживить цветы, выполненные из кованого металла, и ему это, кажется, удалось. Мы прошли в зрительный зал и сели поближе к сцене, дабы по команде ведущих выйти и исполнить свой долг перед зрителями. Договорившись с Валентиной Васильевной читать стихи поочередно, ожидали начала концерта.

После непродолжительного экскурса в прошлое деревни и ознакомления присутствующих с биографиями замечательных людей, прославивших в свое время эти места трудовыми или ратными подвигами, вспомнив нашего председателя колхоза, орденоносца Чернякова Николая Петровича и других, и поздравив всех с праздником, ведущие объявили музыкальную часть концерта.

Валентина Васильевна была удивлена, увидев на сцене коллектив девчат-подростков, поющих и танцующих под минусовку. «Откуда в деревне столько молодежи? Я думала, что здесь остались одни старожилы», – воскликнула она. Но дуэт сестер Гуцевых, исполнивших замечательную песенку, окончательно развеял ее сомнения.

Принимали нас тепло, ведь мои земляки умеют быть благодарными, и стихи, прочитанные нами, пришлись по душе простым людям, умеющим безошибочно отделять настоящее от фальши. Оставшуюся часть концерта мы провели в зале, аплодируя вместе со всеми.

Апофеозом концерта стало выступление народного ансамбля «Синички» Ивольского СДК, слышать наяву которых нам доводилось впервые. Будучи фанатом народных песен, а еще в таком замечательном исполнении, я был на седьмом небе! Поверьте, мужчины в 60 лет такими словами не бросаются!

После концерта Нина Владимировна Серебряная представила нас замечательному коллективу, а они по моей просьбе исполнили две песни, которые особо любила моя мама: «За туманом ничего не видно» и «Зялёная вішня». Что творилось в моей душе, не описать словами!

Были и другие достойные сольные выступления, а все тот же девичий коллектив, чередуя танцы с песнями, создавал атмосферу радости и праздника. После концерта действо праздника переместилось на крыльцо клуба, где начались конкурсы и дискотека, а мы засобирались домой. Но как побыть в Старой Буде и не увидеть ее музей, созданный по инициативе заведующей библиотекой! Валентина Васильевна была самым счастливым человеком, получив в подарок не только вышитую картину, но и снабженная самыми разными травами из сборов все той же Нины Владимировны.

На прощание, когда все слова уже были сказаны, ансамбль «Синички» исполнил знаковую песню на стихи А. Белевича «Ёсць на свеце такія краіны, дзе расце нават хлеб на галлі…»

Спасибо вам, земляки. И пусть строки моего стихотворения будут словами благодарности за радушие и теплый прием:

Мы ехали в Старую Буду

Погожим июльским деньком,

Хлеба расстилались повсюду,

И лен отцветал васильком.

Все было знакомо и просто,

И аист вдогонку летел.

Спешили к родимым погостам,

К земле, что забыть не успел.

Деревня звала нас, заблудших,

Приехать хотя бы на миг!

Звала по понятиям лучших

И тех, кто высот не достиг.

Спешила прижаться щекою,

Обнять огрубевшей рукой,

Чтоб стали мы снова семьею,

Наведавшись в праздник домой.

И весело было, и грустно,

Взирая на улицы лик,

Где были дома – уже пусто,

А твой одноклассник-старик…

Гуляла деревня и пела,

И даже казалось порой,

Какой-то волшебник умело

Тебя возвращает домой.

К порогу родимому, к маме,

К отцу, что корзины плетет,

И к той же герани, что в раме

Оконной как прежде цветет…

Но кончилась сказка, и снова

Пришел расставания час.

Кого-то, тебе дорогого,

Обнимешь, прощаясь не раз.

И будут бежать километры,

И в сердце запрячется грусть,

Последние взгляды и метры…

Слеза набежавшая – пусть!..









Владимир ЗЕЗЮЛИН, фото из архива автора и Старобудского СДК